Policjanci i strażnicy graniczni rozbili zorganizowaną grupę przestępczą Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Bytomscy kryminalni, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, policjantami z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach i Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach oraz Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi.

W wyniku blisko dwuletniej współpracy bytomskich policjantów z wydziału kryminalnego oraz funkcjonariuszy straży granicznej z Rudy Śląskiej, przeprowadzono skoordynowane działania na terenie województwa śląskiego. Zatrzymano łącznie 9 osób - w tym 3 obywateli Gruzji oraz 6 obywateli Polski.

Osoby te brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu czerpanie znacznych korzyści majątkowych z popełniania przestępstw, polegających na handlu ludźmi oraz ułatwianiu i umożliwianiu im pobytu na terenie Polski. Zarówno w kraju, jak i za granicą werbowano cudzoziemców pod pozorem zatrudnienia w różnych, wzajemnie ze sobą powiązanych podmiotach gospodarczych w branży transportowej. Dodatkowo wprowadzano ich w błąd co do czasu i warunków pracy oraz należnej opieki zdrowotnej. Ponadto wykorzystywano krytyczne położenie tych osób, zmuszając ich do pracy przymusowej. Przymus ten wynikał z braku środków finansowych oraz nieznajomości języka polskiego. Cudzoziemcom zabierano paszporty i inne dokumenty, a także pozbawiano ich należnego wynagrodzenia. Te praktyki pozostawały w rażącej sprzeczności z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy. Z powodu braku środków finansowych oraz braku dokumentów, osoby te nie mogły zmienić miejsca pracy czy też powrócić do swojego kraju. W takiej sytuacji znaleźli się obywatele m.in. takich państw jak Azerbejdżan, Gruzja, Indie, Ukraina czy Białoruś. Na dzień prowadzonych czynności, podmiot zatrudniał około 150 osób.

Podczas wspólnych działań funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia znajdujące się na terenie firmy, jak również mieszkania i pojazdy należące do osób zatrzymanych. W ich wyniku znaleźli i zabezpieczyli dokumentację z działalności prowadzonej firmy, komputery, dyski, pamięci przenośne, telefony komórkowe, blankiety praw jazdy, zezwolenia na pracę, paszporty oraz pieniądze.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zastosował wobec 7 osób środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozoru Policji. W stosunku do dwóch obywateli Polski, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy i służby nie wykluczają dalszych zatrzymań oraz rozszerzenia listy zarzutów.

( KWP w Katowicach / mw)

