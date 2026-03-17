Obrady Zarządu ENFSI w Windsorze Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj W dniach 10 - 12 marca 2026 r. w Windsorze w Wielkiej Brytanii odbyło się posiedzenie siedmioosobowego Zarządu European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), europejskiej sieci zrzeszającej instytuty i laboratoria kryminalistyczne. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim przygotowaniom do tegorocznego walnego zgromadzenia przedstawicieli instytutów nauk sądowych należących do tej organizacji.

Gospodarzem spotkania był Dr Mark Pearse - członek Zarządu ENFSI oraz dyrektor Eurofins Forensics, jednej z wiodących instytucji świadczących specjalistyczne usługi z zakresu badań kryminalistycznych i laboratoryjnych dla Policji, wymiaru sprawiedliwości oraz innych podmiotów w Wielkiej Brytanii. Firma prowadzi również działalność w innych krajach europejskich, rozwijając m.in. ekspertyzy z zakresu genetyki sądowej oraz wspierając rozwój krajowych baz danych DNA.

Podczas dwudniowych obrad członkowie Zarządu omawiali kwestie organizacyjne i merytoryczne związane z planowanym spotkaniem ENFSI Annual Meeting 2026. Dyskusje dotyczyły także kierunków dalszego rozwoju organizacji. W trakcie posiedzenia rozpoczęto prace nad projektem nowej strategii ENFSI na najbliższe trzy lata oraz przeanalizowano sprawozdanie finansowe, dokumenty statutowe i propozycje tematów, które zostaną przedstawione podczas tzw. Business Meeting.

Nad przebiegiem obrad czuwała Agnieszka Łukomska z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, pełniąca funkcję Przewodniczącej ENFSI.