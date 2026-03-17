Komendant Główny Policji na obchodach 75-lecia Federalnego Urzędu Kryminalnego w Niemczech Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj 12 marca 2026 roku w Wiesbaden w Niemczech odbyły się uroczystości 75. rocznicy powstania Federalnego Urzędu Kryminalnego (Bundeskriminalamt – BKA). Podczas tego wydarzenia polską Policję reprezentował Komendant Główny Policja gen. insp. Marek Boroń.

Uroczystości rocznicowe zgromadziły przedstawicieli Policji z różnych krajów Europy, między innymi Austrii, Czech i Szwajcarii, stanowiąc ważną okazję do podkreślenia znaczenia międzynarodowej współpracy policyjnej w obliczu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Obchody 75-lecia powstania BKA były nie tylko okazją do podsumowania dorobku tej instytucji, lecz także istotnym momentem dla dalszego umacniania partnerskich więzi pomiędzy służbami. Spotkanie w międzynarodowym gronie przedstawicieli organów ścigania sprzyjało wymianie doświadczeń oraz dyskusjom na temat wyzwań stojących przed instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Federalny Urząd Kryminalny od wielu lat pozostaje ważnym partnerem dla polskiej Policji. Współpraca obu służb koncentruje się przede wszystkim na wymianie informacji kryminalnych, zwalczaniu cyberprzestępczości oraz przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, między innymi narkotykowej. Istotnym elementem wzajemnych relacji jest również współpraca szkoleniowa, która pozwala na wymianę doświadczeń oraz rozwój nowoczesnych metod pracy operacyjnej i analitycznej. Warto także nadmienić, że zarówno polska, jak i niemiecka Policja reprezentowane są wzajemnie za pośrednictwem oficerów łącznikowych akredytowanych przy placówkach dyplomatycznych w Warszawie i Berlinie.

Szefowi polskiej Policji w podróży służbowej do Niemiec towarzyszył Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Ireneusz Sieńko.