Seniorka siedziała na brzeskim dworcu, myśląc ze jest we Wrocławiu – z pomocą przyszli dzielnicowi Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki czujności dzielnicowych, przy wsparciu funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei, 75-letnia kobieta wróciła bezpiecznie do domu. Mł. asp. Szymon Kaśków rozpoznał seniorkę, która zagubiona siedziała na brzeskim dworcu. Kobieta była zdezorientowana, twierdziła, że jest we Wrocławiu i czeka na pociąg, którym wróci do domu. Policjant wspólnie z sierż. Michałem Kotwickim zaopiekowali się seniorką i odwieźli do domu, gdzie przekazali pod opiekę męża, który od dłuższego czasu szukał 75-latki.

21 marca br. o godzinie 20:00 do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu wpłynęło zgłoszenie od funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei. Z przekazanych informacji wynikało, że od dłuższego czasu na dworcu kolejowym siedzi starsza kobieta. W rozmowie była splątana i zagubiona.

Oficer dyżurny zaangażował w interwencję dzielnicowych. Mł. asp. Szymon Kaśków i sierż. Michał Kotwicki natychmiast pojechali na dworzec. Tam zastali funkcjonariuszy SOK, którzy zaopiekowali się seniorką do czasu przyjazdu policjantów. Podczas rozmowy z policjantami, kobieta nie wiedziała jak się nazywa, była przekonana, że jest na dworcu we Wrocławiu. Twierdziła, że czeka na pociąg i jedzie do domu.

Mł. asp. Kaśków od razu rozpoznał kobietę. 75-latka była mieszkanką jednej z ulic w Brzegu, w której wcześniej był dzielnicowym. Mundurowy znał jej dokładny adres. Policjanci zaopiekowali się seniorką i odwieźli do domu. Tam zastali zaniepokojonego męża, który od dłuższego czasu szukał 75-latki. Jak mówił, wyszła z mieszkania kiedy on był w innym pokoju.

Codzienna służba dzielnicowych to przede wszystkim bliski kontakt ze społeczeństwem, który procentuje w takich sytuacjach. Dzięki rozpoznaniu, społecznej wrażliwości i empatii dzielnicowy jest wsparciem innych pionów Policji. W tym roku obchodzimy 100-lecie dzielnicowych w Policji, a za sprawą jubileuszu doceniamy i podkreślamy jak ważny filar stanowią w polskiej Policji.

Komenda Główna Policji, Telewizja Puls oraz ekipa serialu kryminalnego „Dzielnica strachu" po raz czwarty, w ramach kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu, zainicjowała internetowy plebiscyt, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa i współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi oraz wyłonienie #SuperDzielnicowego 2026.

