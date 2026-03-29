Kolejne zmiany w przepisach ruchu drogowego! Data publikacji 29.03.2026 Powrót Drukuj Przypominamy - od 30 marca br. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające zakaz kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem w sposób powodujący celowy poślizg kół lub powodujący celową utratę styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu.

W przypadku ujawnienia takiego wykroczenia policjant zatrzyma prawo jazdy na 3 miesiące.

To ważne zmiany, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Policjanci nie będą stosować żadnej taryfy ulgowej wobec kierujących, którzy w sposób rażący naruszają przepisy i powodują zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

