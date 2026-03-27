Przewodnictwo CBZC w grupie zadaniowej J-CAT Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości insp. Bartosz Furgała objął funkcję przewodniczącego (Chair) w gronie członków rady (Board Members) grupy zadaniowej J-CAT (Joint Cybercrime Action Taskforce) w ramach Europolu. Polska Policja od niemal 7 lat jest członkiem tej grupy. Założona we wrześniu 2014 r. J-CAT przyczynia się do walki z cyberprzestępczością zarówno w UE, jak i poza nią. Joint Cybercrime Action Taskforce jest stałą operacyjną grupą zadaniową z siedzibą w Europolu, w ramach Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3).

Wspólna Grupa Zadaniowa ds. Cyberprzestępczości (J-CAT) to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu zwalczanie najpoważniejszych cyberzagrożeń. Jej siedziba znajduje się w Europejskim Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) w Europolu i pomaga zwalczać cyberprzestępczość w UE i poza nią. Jej celem jest prowadzenie skoordynowanych działań wywiadowczych przeciwko kluczowym zagrożeniom cyberprzestępczości. Dzieje się to poprzez wspólną identyfikację niebezpieczeństw, prowadzenie śledztw i dochodzeń oraz wzajemną współpracę partnerów.

Oficerowie reprezentujący poszczególne kraje pracują w tym samym biurze w Europejskim Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) Europolu, którego siedziba mieści się w Hadze. Dzięki temu możliwa jest sprawna i szybka wymiana informacji między zaangażowanymi krajami.

Cele:

ułatwianie wspólnej identyfikacji, przygotowywania i wszczynania transgranicznych dochodzeń i operacji;

priorytetowe traktowanie i koordynowanie głośnych dochodzeń wśród agencji członkowskich;

koordynowanie działań przeciwko kluczowym zagrożeniom i celom cyberprzestępczości.

Poszczególne kraje delegują do Hagi, gdzie znajduje się siedziba Europolu, oficerów łącznikowych, których zadaniem jest koordynowanie działań międzynarodowych.

Członkowie J-CAT

J-CAT składa się ze stałego zespołu operacyjnego oficerów łącznikowych z siedzibą w Europolu i uzupełnionego przez pracowników EC3 Europolu.

Obecnie łącznicy reprezentują:

13 państw członkowskich UE (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Szwecja i Hiszpania, która jest reprezentowana przez dwie agencje: Policía Nacional i Guardia Civil );

i ); 6 krajów partnerskich spoza UE (Australia, Kanada, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, które są reprezentowane przez cztery agencje: Federalne Biuro Śledcze, Secret Service , Internal Revenue Service i Homeland Security Investigations );

Ponadto oficer łącznikowy Eurojust w Europolu ściśle współpracuje zarówno z EC3, jak i J-CAT w celu omówienia spraw i projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.