147. posiedzenie Zarządu Europolu w Hadze Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj W dniu 25 marca 2026 r. zakończyło się dwudniowe posiedzenie Zarządu Europolu, które stanowiło kolejną okazję do omówienia kluczowych kierunków funkcjonowania agencji oraz wyzwań stojących przed europejskimi organami ścigania. W obradach uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, który przewodniczył polskiej delegacji oraz pełni funkcję członka Zarządu Europolu. Jego udział podkreśla aktywne zaangażowanie Polski w rozwój współpracy policyjnej na poziomie europejskim.

Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem Europolem, w tym zagadnienia dotyczące zarządzania informacjami, spraw strategicznych i korporacyjnych oraz funkcjonowania Agencji w kontekście bieżących zagrożeń bezpieczeństwa. Przedstawiono również raport z działalności Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu, a także roczne sprawozdanie dotyczące strategii relacji zewnętrznych. Dyskusje objęły także współpracę w ramach agencji JHA, kwestie ochrony danych osobowych oraz sprawy audytowe.

Istotnym elementem posiedzenia była inauguracja Europejskiego Centrum ds. Przeciwdziałania Przemytowi Migrantów (ECAMS). Nowo powołane centrum ma na celu wzmocnienie wsparcia dla państw członkowskich w zwalczaniu zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przemytem migrantów. ECAMS będzie koncentrować się na analizie danych, koordynacji działań operacyjnych oraz pogłębianiu współpracy międzynarodowej w odpowiedzi na jedno z najpoważniejszych wyzwań bezpieczeństwa w Europie.

Podczas posiedzenia Członkowie Zarządu pożegnali również dyrektor wykonawczą Europolu, Catherine De Bolle, której kadencja zakończy się 1 maja br. W trakcie swojej działalności Pani Dyrektor Wykonawcza Europolu znacząco przyczyniła się do wzmocnienia roli agencji, jako kluczowej instytucji wspierającej współpracę międzynarodową organów ścigania, rozwijając zdolności operacyjne oraz inicjując szereg działań na rzecz skuteczniejszej walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.

147. posiedzenie Zarządu Europolu potwierdziło znaczenie ścisłej współpracy państw członkowskich oraz dalszego rozwoju narzędzi i struktur wspierających bezpieczeństwo w Europie.