Policjanci zatrzymali poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie zatrzymali mężczyznę, za którym został wydany europejski nakaz aresztowania. Mieszkaniec powiatu jasielskiego był poszukiwany przez niemiecki sąd, w związku z przestępstwami na tle seksualnym.

Policjanci, w celu zatrzymania poszukiwanych, bardzo często współpracują z innymi organami ścigania, wykorzystując przy tym wszelkie dostępne możliwości. Często ich współpraca ma wymiar międzynarodowy. Tak było również i tym razem.

Początkiem marca, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie ustalili, że mężczyzna ścigany europejskim nakazem aresztowania, może przebywać na ich terenie.

Policjanci pojechali do centrum Nowego Żmigrodu, gdzie zauważyli mężczyznę, poszukiwanego przez niemiecki sąd. W trakcie zatrzymania, funkcjonariusze potwierdzili, że mieszkaniec powiatu jasielskiego jest ścigany w związku z przestępstwami na tle seksualnym.

Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Dwa dni później, został doprowadzony do Sądu Okręgowego w Krośnie. Następnie krośnieński sąd, zastosował wobec poszukiwanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, celem wykonania niezbędnych czynności do przekazania mężczyzny organom Republiki Federalnej Niemiec.