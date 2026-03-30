Natychmiastowa reakcja dzielnicowego. 69-latek w porę trafił do szpitala Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Posterunku Policji w Raniżowie, sierż. szt. Rafał Jacek pomógł 69-letnimu mężczyźnie. Mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego leżał na podłodze w swoim domu i nie reagował na próby kontaktu. Funkcjonariusz natychmiast wezwał karetkę. Dzięki szybkiej reakcji policjanta i kolegi, który poprosił go o pomoc, mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną opiekę medyczną.

Codzienna służba dzielnicowego to nie tylko patrolowanie rejonu i dbanie o porządek publiczny, ale także szybka reakcja i pomoc mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia życia.

W trakcie pełnionej służby, do dzielnicowego z posterunku w Raniżowie podszedł zaniepokojony mężczyzna. Z jego relacji wynikało, że w jednym z pobliskich domów przebywa jego kolega, z którym nie można nawiązać żadnego kontaktu. Mężczyzna leżał obok łóżka i na nic nie reagował.

Dzielnicowy, sierż. szt . Rafał Jacek ruszył z pomocą. Wspólnie ze zgłaszającym poszedł pod wskazany adres. Po wejściu do domu, zastał leżącego na podłodze półprzytomnego mężczyznę, z którym nie można było nawiązać kontaktu.

Funkcjonariusz natychmiast przystąpił do udzielania mu pomocy, jednocześnie wzywając na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Dzięki szybkiej reakcji i właściwym działaniom, poszkodowany 68-latek otrzymał niezbędną pomoc jeszcze przed przyjazdem ratowników. Mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego trafił do szpitala.

To zdarzenie pokazuje, jak istotna jest szybka reakcja służb oraz współpraca mieszkańców z Policją. Dzięki odpowiedzialnej postawie zgłaszającego oraz profesjonalizmowi dzielnicowego, udało się w porę udzielić pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia.

