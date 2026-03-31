Zaufanie do dzielnicowego nie zawiodło - szybka reakcja policjanta pomogła opanować pożar Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Sierż. Jakub Darasz dzielnicowy z Posterunku Policji w Majdanie Królewskim odebrał telefoniczne zgłoszenie od kobiety, która poinformowała go o pożarze lasu znajdującego się bezpośrednio obok jej posesji. Z relacji zgłaszającej wynikało, że ogień szybko się rozprzestrzenia i zagraża jej gospodarstwu. Po przekazaniu informacji rozmowa została przerwana. Dzięki zaangażowaniu policjantów i szybkiej reakcji służb udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia i uniknąć poważniejszych strat.

Dzielnicowy niezwłocznie poinformował dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, który powiadomił Państwową Straż Pożarną o pożarze w miejscowości Krzątka. Funkcjonariusz, wspólnie z kierownikiem Posterunku Policji w Majdanie Królewskim, natychmiast pojechali pod wskazany adres.

Na miejscu zastali kobietę, która samodzielnie próbowała gasić ogień przy użyciu węża ogrodowego. Pożar obejmował teren znajdujący się za jej posesją i bezpośrednio zagrażał budynkowi mieszkalnemu. Dodatkowo silne zadymienie znacznie utrudniało oddychanie.

Policjanci w pierwszej kolejności zadbali o bezpieczeństwo zgłaszającej, odprowadzając ją w bezpieczne miejsce. Następnie przystąpili do działań gaśniczych. Wykorzystując wodę z węża ogrodowego oraz piasek znajdujący się na terenie posesji, ograniczali rozprzestrzenianie się ognia.

Po około 15 minutach, na miejsce dotarły zastępy straży pożarnej, które przejęły działania i skutecznie opanowały pożar.

Rola dzielnicowego jest niezwykle ważna, ponieważ to on buduje zaufanie mieszkańców i jest dla nich pierwszym, łatwo dostępnym wsparciem w sytuacjach kryzysowych. Fakt, że w tak poważnej chwili jak pożar, ludzie najpierw zwrócili się właśnie do niego, pokazuje, jak silna jest ta relacja i jak istotną pełni funkcję w lokalnej społeczności.

