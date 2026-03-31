Międzynarodowa współpraca służb pomogła 85-letniemu Polakowi potrzebującemu pomocy w Niemczech Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju oraz sprawnym działaniom polsko-niemieckich służb, miejscowa policja i tamtejszy zespół ratownictwa medycznego dotarli na czas, do 85-letnieego Polaka. Mężczyzna został odnaleziony w miejscu zamieszkania na terenie Niemiec i przewieziony do szpitala.

W weekend oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju odebrał zgłoszenie od mężczyzny zaniepokojonego losem swojego brata mieszkającego na stałe w Niemczech. Z przekazanych informacji wynikało, że od kilku dni nie może on skontaktować się z 85-letnim bratem, który choruje na demencję starczą. Z uwagi na możliwość zagrożenia życia i zdrowia, dyżurny Jastrzębskiej jednostki natychmiast podjął czynności.

Informacja została przekazana do Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Stróże prawa niezwłocznie skontaktowali się z policją niemiecką i przekazali niezbędne dane, dotyczące miejsca zamieszkania mężczyzny oraz okoliczności zdarzenia.

Policjanci w Niemczech udali się pod wskazany adres. Na miejsce skierowano również zespół ratownictwa medycznego. 85-latek został odnaleziony w swoim mieszkaniu. W związku z zagrożeniem życia i zdrowia w trybie pilnym został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Jastrzębianin otrzymał kontakt do szpitala, gdzie brat znajduje się pod opieką lekarzy.

Zdarzenie to potwierdza, jak ważna jest szybka wymiana informacji oraz skuteczna współpraca międzynarodowa służb w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.