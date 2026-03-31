Skuteczne działania policjantów - skradziony sprzęt odzyskany na terenie Węgier Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj W ubiegłym tygodniu w Wiśle na terenie jednej z firm transportowych doszło do kradzieży kilkudziesięciu telewizorów z naczepy ciężarowej. Dzięki szybkim ustaleniom i sprawnej wymianie informacji i współpracy policjantów cieszyńskiego garnizonu oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji mundurowi namierzyli skradziony towar poza granicami kraju. Efektem współpracy była skuteczna realizacja i odzyskanie mienia o znacznej wartości.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło 28 marca 2026 roku około godziny 9:50. Skierowani na miejsce funkcjonariusze potwierdzili, że sprawcy po uprzednim rozcięciu plandeki oraz zerwaniu plomby zabezpieczającej drzwi włamali się do wnętrza naczepy, skąd ukradli 46 nowych telewizorów. Policjanci ustalili, że zestaw transportowy przybył na teren firmy dzień wcześniej w godzinach wieczornych, a towar miał być dalej transportowany w kolejnych dniach.

Na miejscu zdarzenia pracowali policyjni technicy kryminalistyki, którzy przeprowadzili szczegółowe oględziny i zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla dalszego postępowania. Równolegle policjanci operacyjni podjęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia miejsca, gdzie może znajdować się skradziony sprzęt.

Dzięki szybkim i trafnym ustaleniom mundurowi wytypowali lokalizację pojazdu, którym skradzione mienie zostało wywiezione poza granice naszego kraju. Informacje te zostały niezwłocznie przekazane stronie węgierskiej za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

W wyniku podjętych działań węgierscy policjanci zabezpieczyli pojazd, w którym znajdował się cały skradziony sprzęt - łącznie 46 sztuk telewizorów pochodzących z kradzieży. Całość skradzionego mienia została odzyskana. Wartość sprzętu oszacowano wstępnie na kwotę około 184 tysięcy złotych.

Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe zmierzające do zatrzymania sprawców tego przestępstwa. Równocześnie trwają działania związane z przekazaniem odzyskanego mienia właścicielowi.

Sprawa ta pokazuje, jak istotna jest szybka reakcja na zdarzenie oraz skuteczna współpraca międzynarodowa służb, która w tym przypadku doprowadziła do pełnego odzyskania skradzionego mienia.