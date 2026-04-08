20. policyjna międzynarodowa konferencja wielkanocna „Ainringer Ostertage” Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Od 30 marca do 1 kwietnia 2026 roku w niemieckim Ainring odbyła się 20. Policyjna Międzynarodowa Konferencja Wielkanocna „Ainringer Ostertage”, poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa Europy w obliczu współczesnych zagrożeń. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej Policji oraz oficer łącznikowy Policji w Republice Federalnej Niemiec - mł. insp. Rafał Hokusz. Śląską Policję reprezentowała delegacja na czele z Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Radosławem Kacprzakiem. Konferencja, zorganizowana przez Instytut Kształcenia Policji Bawarskiej, zgromadziła ponad 120 oficerów Policji z całej Europy.

Tegoroczna edycja konferencji odbywała się pod hasłem „Bezpieczeństwo Europy w czasach hybrydowych zagrożeń” i stanowiła platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami służb mundurowych różnych państw. śląską Policję, oprócz Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Radosława Kacprzaka, reprezentowali także Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej insp. dr Piotr Uwijała oraz Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Marek Żyła. W konferencji wzięli również udział Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Artur Kowalczewski oraz oficer łącznikowy Policji w Republice Federalnej Niemiec - mł. insp. Rafał Hokusz.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był analizie zagrożeń hybrydowych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń wynikających z wojny na Ukrainie oraz sytuacji politycznej w Mołdawii. Uczestnicy omawiali mechanizmy oddziaływania tego typu zagrożeń oraz sposoby reagowania na nie w codziennej służbie policyjnej.

Drugi dzień obrad koncentrował się na współpracy cywilno-wojskowej w zakresie przeciwdziałania sabotażowi. W jego trakcie zaprezentowano również nowoczesny sprzęt operacyjny oraz środki służące do neutralizacji zagrożeń związanych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych, będących na wyposażeniu Bawarskiego Centrum Policyjnego ds. Dronów.

Ostatni dzień konferencji poświęcony był zagadnieniom związanym z budowaniem odporności państw na zagrożenia hybrydowe. Dyskutowano o działaniach Policji w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej, zapobiegania sabotażowi oraz przeciwdziałania cyberatakom, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Udział w konferencji stanowił dla polskich funkcjonariuszy cenne doświadczenie, umożliwiające poszerzenie wiedzy oraz poznanie wyzwań z jakimi na co dzień mierzą się formacje policyjne w innych krajach Europy.