Zwalczanie przestępstw seksualnych wobec małoletnich to jeden z najważniejszych filarów działalności polskiej Policji Data publikacji 09.04.2026 Powrót Drukuj Bezpieczeństwo najmłodszych to dla nas priorytet bezkompromisowy. Walka z przestępczością seksualną wobec małoletnich stanowi jeden z najważniejszych fundamentów działalności polskiej Policji. Wykorzystując wyspecjalizowane struktury, najnowszą technologię oraz siłę międzynarodowej współpracy, skutecznie uderzamy w sprawców i docieramy z pomocą do ofiar - zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w przestrzeni cyfrowej.

Kierunki naszej strategii wyznacza Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023–2026. Dokument określa najwyższe standardy reagowania i uszczelnia system nadzoru nad sprawcami, realnie zwiększając bezpieczeństwo dzieci w Polsce.

Na pierwszej linii frontu stoją funkcjonariusze służby kryminalnej oraz eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

Dzięki ścisłej koordynacji na szczeblu Komendy Głównej Policji, w strukturze której znajduje się Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego, możliwa jest dobra współpraca i kluczowa dla skuteczności wymiana informacji.

Działamy w pełnej synergii z organami ścigania - zgodnie z nowymi wytycznymi Prokuratora Generalnego z 2024 roku, system koordynatorów objął także prokuratury okręgowe i regionalne.

Tworzy to potężną, spójną sieć ekspertów, których jedynym celem jest bezwzględne ściganie przestępców i ochrona tych, którzy sami bronić się nie mogą.

Technologia w walce z materiałami CSAM

Polska Policja wdraża przełomowe narzędzia do identyfikacji materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM):

rozwijamy algorytmy do automatycznego przeszukiwania sieci w celu wykrywania i usuwania zakazanych treści. Baza ICSE: aktywnie korzystamy z Międzynarodowej Bazy Wizerunków Dzieci Wykorzystywanych Seksualnie (Interpol), co pozwala na identyfikację ofiar na podstawie najdrobniejszych detali antropometrycznych czy tła.

Skuteczność w liczbach

Tylko w minionym roku policyjne działania operacyjne przyniosły wymierne efekty:

Rocznie Policja stwierdza średnio około 3000 tego typu przestępstw, skutecznie typując blisko 2000 podejrzanych.

Nowe zagrożenia: sztuczna inteligencja i Darknet

Współcześni sprawcy coraz częściej sięgają po wyrafinowane metody ukrywania swojej działalności:

funkcjonariusze prowadzą żmudny (łączenie szczątkowych danych z wielu śledztw), by demaskować sprawców ukrywających się za siecią TOR czy szyfrowanymi komunikatorami. Analiza kryminalistyczna: nasi eksperci potrafią zidentyfikować sprawcę na podstawie charakterystycznych cech i śladów, które przestępcy zostawiają nie tylko w sieci.

Misja i profilaktyka

Walka z tą kategorią przestępstw to nie tylko technologia, ale i ogromne obciążenie psychiczne dla funkcjonariuszy analizujących drastyczne materiały klatka po klatce. Dlatego systematycznie podnosimy kompetencje kadr poprzez szkolenia w ramach europejskiej platformy EMPACT oraz współpracę z Europolem.

Apelujemy: Skuteczna ochrona dzieci wymaga czujności rodziców, opiekunów i edukacji. Tylko połączenie twardych działań operacyjnych z profilaktyką pozwoli na skuteczne oczyszczenie cyberprzestrzeni z zagrożeń.

(mm BKS KGP )

EMPACT: Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.