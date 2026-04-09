Zwalczanie przestępstw seksualnych wobec małoletnich to jeden z najważniejszych filarów działalności polskiej Policji
Bezpieczeństwo najmłodszych to dla nas priorytet bezkompromisowy. Walka z przestępczością seksualną wobec małoletnich stanowi jeden z najważniejszych fundamentów działalności polskiej Policji. Wykorzystując wyspecjalizowane struktury, najnowszą technologię oraz siłę międzynarodowej współpracy, skutecznie uderzamy w sprawców i docieramy z pomocą do ofiar - zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w przestrzeni cyfrowej.
Kierunki naszej strategii wyznacza Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023–2026. Dokument określa najwyższe standardy reagowania i uszczelnia system nadzoru nad sprawcami, realnie zwiększając bezpieczeństwo dzieci w Polsce.
Na pierwszej linii frontu stoją funkcjonariusze służby kryminalnej oraz eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).
Dzięki ścisłej koordynacji na szczeblu Komendy Głównej Policji, w strukturze której znajduje się Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego, możliwa jest dobra współpraca i kluczowa dla skuteczności wymiana informacji.
Działamy w pełnej synergii z organami ścigania - zgodnie z nowymi wytycznymi Prokuratora Generalnego z 2024 roku, system koordynatorów objął także prokuratury okręgowe i regionalne.
Tworzy to potężną, spójną sieć ekspertów, których jedynym celem jest bezwzględne ściganie przestępców i ochrona tych, którzy sami bronić się nie mogą.
Technologia w walce z materiałami CSAM
Polska Policja wdraża przełomowe narzędzia do identyfikacji materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM):
- Proaktywny monitoring: rozwijamy algorytmy do automatycznego przeszukiwania sieci w celu wykrywania i usuwania zakazanych treści.
- Baza ICSE: aktywnie korzystamy z Międzynarodowej Bazy Wizerunków Dzieci Wykorzystywanych Seksualnie (Interpol), co pozwala na identyfikację ofiar na podstawie najdrobniejszych detali antropometrycznych czy tła.
Skuteczność w liczbach
Tylko w minionym roku policyjne działania operacyjne przyniosły wymierne efekty:
- 6,5 tysiąca przeprowadzonych przeszukań.
- 477 osób usłyszało zarzuty karne.
- wobec niemal 200 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.
- zabezpieczono rekordową liczbę ponad 2,5 miliona plików z nielegalnymi treściami.
Rocznie Policja stwierdza średnio około 3000 tego typu przestępstw, skutecznie typując blisko 2000 podejrzanych.
Nowe zagrożenia: sztuczna inteligencja i Darknet
Współcześni sprawcy coraz częściej sięgają po wyrafinowane metody ukrywania swojej działalności:
- Deepfake i AI: generowanie fałszywych materiałów seksualnych z wizerunkiem dzieci pozyskanym z social mediów służy sprawcom do szantażu (sextortion). Policja dysponuje narzędziami pozwalającymi odróżnić materiał wygenerowany od realnej krzywdy, co ma kluczowe znaczenie dla kwalifikacji czynu.
- Darknet i szyfrowanie: funkcjonariusze prowadzą żmudny cross-matching (łączenie szczątkowych danych z wielu śledztw), by demaskować sprawców ukrywających się za siecią TOR czy szyfrowanymi komunikatorami.
- Analiza kryminalistyczna: nasi eksperci potrafią zidentyfikować sprawcę na podstawie charakterystycznych cech i śladów, które przestępcy zostawiają nie tylko w sieci.
Misja i profilaktyka
Walka z tą kategorią przestępstw to nie tylko technologia, ale i ogromne obciążenie psychiczne dla funkcjonariuszy analizujących drastyczne materiały klatka po klatce. Dlatego systematycznie podnosimy kompetencje kadr poprzez szkolenia w ramach europejskiej platformy EMPACT oraz współpracę z Europolem.
Apelujemy: Skuteczna ochrona dzieci wymaga czujności rodziców, opiekunów i edukacji. Tylko połączenie twardych działań operacyjnych z profilaktyką pozwoli na skuteczne oczyszczenie cyberprzestrzeni z zagrożeń.
(mm BKS KGP)
EMPACT: Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.