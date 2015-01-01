Policyjny pilotaż pomógł 84-latce szybko trafić do szpitala Powrót Drukuj Policjanci z wydziału ruchu drogowego udzielili pilnej pomocy kierowcy, który przewoził chorą matkę do szpitala. 84-letnia kobieta miała poważne problemy z oddychaniem i wysoką temperaturę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy pacjentka w porę trafiła pod opiekę medyków. Pomagamy i chronimy niezależnie od okoliczności.

W sobotę około godziny 15:20, podczas prowadzonej kontroli prędkości na ulicy Raciborskiej w Pietrowicach Wielkich, do funkcjonariuszy raciborskiej drogówki podjechał kierujący pojazdem marki Volkswagen. Mężczyzna poprosił policjantów o pilny pilotaż do szpitala informując, że przewozi swoją matkę, która znajduje się w poważnym stanie zdrowia.

Z przekazanych informacji wynikało, że 84-letnia kobieta miała trudności z oddychaniem, bardzo wysoką temperaturę oraz problemy z komunikowaniem się. Policjanci niezwłocznie poinformowali oficera dyżurnego i podjęli decyzję o eskorcie pojazdu do najbliższego szpitala.

Dzięki sprawnej reakcji funkcjonariuszy kobieta w krótkim czasie trafiła pod opiekę medyków, którzy byli już przygotowani na jej przyjęcie i niezwłocznie zajęli się dalszą diagnostyką. To kolejny przykład, że hasło "pomagamy i chronimy" znajduje odzwierciedlenie w codziennej służbie policjantów.

W kolejnym dniu do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zgłosił się syn kobiety, który złożył funkcjonariuszom podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie w trudnej sytuacji. Mężczyzna zamieścił również w swoich mediach społecznościowych wzruszający wpis, w którym wyraził wdzięczność policjantom za ich szybką i profesjonalną reakcję.

( KWP w Katowicach / mw)