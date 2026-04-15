Policjanci wracający ze szkolenia pomogli rowerzyście, który miał atak epilepsji

50-letni rowerzysta, jadąc ulicami Krapkowic, doznał ataku epilepsji. Dzięki reakcji podkom. Adama Olszewskiego, mł. asp. Damiana Miałkasa oraz mł. asp. Piotra Klamy, została mu szybko udzielona pomoc medyczna. Policja jako formacja ma za zadanie chronić życie i pomagać w sytuacjach zagrożenia. Funkcjonariusze pokazali pewność i zdecydowanie w sytuacji, gdzie mężczyzna potrzebował natychmiastowej pomocy.

Kilka dni temu funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach brali udział w szkoleniu w Opolu. Wracając z niego zauważyli jak jeden z cyklistów, poruszający się ulicami Krapkowic, upadł na chodnik. Okazało się, że mężczyzna miał atak epilepsji.



Policjanci podjęli czynności wobec 50-letniego rowerzysty, ułożyli go w pozycji bezpiecznej i wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Po chwili na miejscu zjawili się ratownicy medyczni, którzy zaopiekowali się mężczyzną, a następnie przewieźli na badania do szpitala.



Reagujmy zawsze, gdy widzimy, że ktoś może potrzebować naszej pomocy. Czasem wystarczy poinformować odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nie bójmy się reagować, być może naszym działaniem uratujemy czyjeś życie!