Błyskawiczna reakcja dzielnicowego uratowała życie 70-latka Data publikacji 17.04.2026

Czasem o ludzkim życiu decydują sekundy i właściwa reakcja we właściwym momencie. Tak było w minioną środę w Chorzowie, gdzie szybkie działanie policjanta zapobiegło tragedii. Dzięki jego zaangażowaniu i opanowaniu uratowane zostało życie starszego mężczyzny.

Sierżant sztabowy Piotr Mutwil - dzielnicowy z Komisariatu Policji II w Chorzowie - podczas służby zauważył leżącego na ziemi mężczyznę. 70-latek nie dawał oznak życia. Policjant natychmiast ruszył z pomocą i rozpoczął udzielanie pierwszej pomocy, wykonując uciski klatki piersiowej oraz podejmując działania mające na celu przywrócenie oddechu.

Dzięki jego opanowaniu i determinacji funkcje życiowe mężczyzny zostały przywrócone jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa. 70-latek został objęty przez medyków specjalistyczną opieką i przetransportowany do szpitala.

Ta sytuacja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma nie tylko szybka reakcja, ale również podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Warto pamiętać, że w nagłych przypadkach każdy z nas może znaleźć się w roli osoby, od której zależy czyjeś życie. Nie bójmy się reagować – nawet proste działania, takie jak wezwanie pomocy czy rozpoczęcie ucisków klatki piersiowej, mogą okazać się bezcenne i uratować drugiego człowieka.