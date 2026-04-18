Wspólne działania, wspólny cel - międzynarodowe warsztaty kontrterrorystyczne w Warszawie Data publikacji 18.04.2026 Warszawa była miejscem intensywnych warsztatów taktycznych z udziałem funkcjonariuszy FBI Hostage Rescue Team (HRT) oraz policyjnych jednostek kontrterrorystycznych z kraju. Wspólne szkolenie pozwoliło doskonalić działania w najbardziej wymagających scenariuszach, opartych na realnych zagrożeniach.

Głównym celem warsztatów, w których wzięli udział funkcjonariusze z CPKP „BOA, było doskonalenie współpracy oraz wymiana doświadczeń w reagowaniu na najpoważniejsze zagrożenia współczesnego świata. Szkolenie zostało tak zaplanowane, aby obejmowało szeroki zakres zagadnień począwszy od doskonalenia elementów taktyki kontrterrorystycznej, w tym np. odbijanie zakładników czy też reagowanie na zdarzenia typu active shooter i active killer, aż po działania związane z ewakuacją i zabezpieczeniem osób poszkodowanych. Szczególny nacisk położony został też na praktyczne umiejętności związane z segregacją medyczną w warunkach działań bojowych, gdzie liczy się każda sekunda i szybkie podejmowanie decyzji.

Istotnym elementem szkolenia było również doskonalenie wykorzystania materiałów wybuchowych w działaniach kontrterrorystycznych oraz rozwijanie umiejętności strzeleckich. Kontrterroryści mieli także okazję do doskonalenia procedur użycia nowoczesnych technologii, które coraz częściej stanowią wsparcie w operacjach specjalnych.

Warszawskie ćwiczenia miały przede wszystkim charakter praktyczny. Zaplanowane scenariusze symulacyjne realizowane były zarówno z użyciem amunicji ostrej i granatów hukowo-błyskowych, jak i amunicji treningowej. W działaniach wykorzystywano pozorantów, a także specjalistyczny sprzęt, w tym wozy opancerzone TUR, drony oraz roboty, które odgrywają coraz większą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa policjantów, jak i osób postronnych.

Zwieńczeniem warsztatów była wspólna operacja przeprowadzona przez funkcjonariuszy FBI HRT, CPKP „BOA” oraz SPKP. Był to nie tylko doskonały sprawdzian zdobytych umiejętności, ale także okazja do wypracowania wspólnych procedur działania w sytuacjach kryzysowych, co w obliczu współczesnych zagrożeń stanowi jeden z kluczowych elementów podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Tekst: Agnieszka Włodarska, BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis, st. sierż. Jarosław Paraszczyn/ BKS KGP