Użyli gazu pieprzowego wobec grupy osób, zostali zatrzymani Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj W ubiegłym tygodniu policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach wspólnie z kryminalnymi z powiatu krakowskiego zatrzymali trzech mężczyzn, którzy użyli gazu pieprzowego wobec grupy osób, a następnie grozili pozbawieniem życia przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu.

Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości w powiecie krakowskim. Grupa młodych osób wysiadła z autobusu na jednym z przystanków i szli w kierunku pobliskiego sklepu. W pewnym momencie na quadzie podjechało do nich dwóch mężczyzn, którzy obrzucili ich wyzwiskami i wulgaryzmami, a także rozpylili w ich kierunku gaz pieprzowy. Młodzi ludzie uciekli i schowali się w sklepie spożywczym, a następnie poszli do domu jednego z nich. Po skończonym spotkaniu ponownie udali się na przystanek, gdzie czekali na autobus. Po tym, jak autobus podjechał na przystanek młodzi ludzie (dwie dziewczyny i czterech chłopaków w wieku 17 lat) zauważyli, że przez środkowe drzwi wysiada trzech, zamaskowanych mężczyzn. Chcąc uniknąć kontaktu z nimi, weszli do autobusu tylnymi drzwiami. Zanim jeszcze drzwi zdążyły się zamknąć jeden z zamaskowanych mężczyzn użył wobec niech gazu pieprzowego. Kierowca, widząc co się stało na kolejnym przystanku zatrzymał autobus, żeby przewietrzyć wnętrze. Zanim autobus zdążył ponownie ruszyć grupa podróżująca zauważyła za szybą dwóch mężczyzn i kobietę. Jeden z tych mężczyzn groził 17-latkowi trzymanym w ręku niebezpiecznym narzędziem.

Jak ustalono, każdy z tych ataków mógł mieć podłoże pseudokibicowskie. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Krzeszowicach wspólnie z kryminalnymi z powiatu krakowskiego błyskawicznie ustalili trzech mężczyzn, którzy są odpowiedzialni za te zdarzenia. To mieszkańcy gminy Czernichów w wieku od 14 do 26 lat. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli m.in. niebezpieczne przedmioty, gazy, a także kask, który w momencie zdarzenia miał na sobie kierowca quada. Dodatkowo przy 26-latku policjanci znaleźli środki odurzające. Mężczyzna został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań, a kolejnego dnia usłyszał zarzuty. O losie nieletnich zdecyduje Sąd Rodzinny, a dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Krzeszowicach.

Warto dodać, że od 1 kwietnia br. małopolska Policja realizuje nowy projekt edukacyjno-profilaktyczny pod nazwą „Razem Tworzymy Atmosferę. Kibicuj z Klasą”, który w formie zajęć lekcyjnych skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa ma na celu promowanie pozytywnych wzorców oraz przeciwdziałanie wandalizmowi i przemocy poprzez podnoszenie świadomości prawnej młodzieży oraz krzewienie kulturalnego kibicowania.

( KWP w Krakowie)

