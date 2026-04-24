Sukces międzynarodowej współpracy służb policyjnych - odzyskano skradzione pojazdy warte 250 tys. zł Data publikacji 24.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z funkcjonariuszami polskiej i litewskiej Policji oraz Straży Granicznej odzyskali dwa pojazdy na terenie Litwy, które kilka dni temu zostały skradzione we Wrocławiu. 31-letni sprawca został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący paserstwa.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w trakcie realizacji sprawy operacyjnej związanej z kradzieżami pojazdów marki Toyota oraz Lexus na terenie Wrocławia, już na wstępnym etapie działań ustalili, że za kradzieżami stoi ta sama zorganizowana grupa przestępcza, a pojazdy mogą być przemieszczane w kierunku granicy z Litwą.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji nawiązano ścisłą współpracę z policjantami z Białegostoku oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej przy granicy polsko-litewskiej. Dzięki sprawnej wymianie informacji oraz bieżącej koordynacji działań szybko ustalono dalszy przebieg zdarzeń.

W toku prowadzonych czynności ustalono, że jeden ze skradzionych pojazdów, Lexus NX, przekroczył granicę Polski i porusza się na Litwie w kierunku Kowna. Dzięki efektywnej współpracy z litewskimi służbami pojazd został zlokalizowany i zatrzymany. Kierujący nim 31-letni obywatel Litwy został zatrzymany do sprawy, a odzyskany samochód zabezpieczono i przygotowano do zwrotu właścicielowi.

Równolegle prowadzono działania zmierzające do odnalezienia drugiego pojazdu. Po kilku dniach, również na terenie Litwy, odnaleziono drugi pojazd, który został porzucony przez sprawców.

Ta realizacja stanowi przykład skutecznej współpracy służb na poziomie krajowym i międzynarodowym. Szybka reakcja funkcjonariuszy oraz ich zaangażowanie już od pierwszych chwil od zgłoszenia miały kluczowe znaczenie dla odzyskania obu pojazdów oraz zatrzymania osoby powiązanej z przestępstwem.

Zatrzymany usłyszał na Litwie zarzut paserstwa. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zarzuty.