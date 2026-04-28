Dzielnicowy w drodze na służbę pomógł kobiecie, która dostała ataku epilepsji Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Gotowość do podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia i życia pokazał dzielnicowy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, który w drodze na służbę pomógł kobiecie, która dostała ataku epilepsji. Aspirant sztabowy Krzysztof Malinowski, wraz z innym pasażerem, zaopiekował się kobietą, udzielił jej niezbędnej pomocy i zawiadomił ratowników. Dzięki ich sprawnemu działaniu pasażerka tramwaju bardzo szybko otrzymała wykwalifikowaną pomoc.

W piątek (24 kwietnia br.) około godziny 12.20 dzielnicowy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI - aspirant sztabowy Krzysztof Malinowski, w drodze na służbę, pomógł pasażerce tramwaju.

Kobieta nagle upadła i dostała drgawek. Podejrzewając u niej atak epilepsji, dzielnicowy od razu ruszył z pomocą. Dołączył do niego inny pasażer. Wspólnymi siłami ułożyli pasażerkę w pozycji bocznej bezpiecznej, by ochronić ją przed ewentualnymi urazami. Dzielnicowy powiadomił również ratowników medycznych i przekazał im niezbędne informacje o stanie zdrowia kobiety. Następnie zaalarmował motorniczego, który zatrzymał pojazd.

Do czasu przyjazdu karetki policjant stale monitorował funkcje życiowe kobiety i dbał o jej bezpieczeństwo. Dzięki sprawnym działaniom, które wykonał z innym podróżującym, pasażerka szybko otrzymała niezbędną pomoc medyczną. Zaopiekowana przez ratowników, trafiła do szpitala.

Postawa naszego dzielnicowego jest dowodem stałej gotowości do niesienia pomocy każdej osobie, która znalazła się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. To kolejna sytuacja, w której nasz policjant stanął na wysokości zadania, by ochronić czyjeś życie i zdrowie. Wyrazy uznania należą się również pasażerowi, który nie pozostał bierny i również zaangażował się w pomoc kobiecie.