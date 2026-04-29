Polsko-rumuńska współpraca policyjna wzmacnia bezpieczeństwo Europy Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj W dniach 20–23 kwietnia br. w czwartej edycji Międzynarodowych Targów POLSECURE 2026 w Kielcach uczestniczył Inspektor Generalny rumuńskiej Policji Pan Benone Marian Matei. Szef rumuńskiej Policji przebywał w Polsce z oficjalną wizytą na zaproszenie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia.

Wizyta miała na celu pogłębienie współpracy pomiędzy służbami obu państw, wymianę doświadczeń oraz omówienie najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed europejskimi organami ścigania.

Kluczowym punktem pobytu delegacji rumuńskiej było bilateralne spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp . Marka Boronia z Inspektorem Generalnym rumuńskiej Policji. Rozmowy stanowiły istotny element oficjalnej wizyty szefa rumuńskiej Policji w Polsce i koncentrowały się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz współpracą międzynarodową.

Szefowie obu formacji zgodnie podkreślili, że skuteczna współpraca międzynarodowa staje się dziś jednym z fundamentów zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej oraz rosnącej skali zagrożeń transgranicznych, współdziałanie służb policyjnych nabiera szczególnego znaczenia. Szef rumuńskiej Policji wysoko ocenił również przygotowanie i organizację Targów POLSECURE 2026.

W trakcie rozmów omówiono najistotniejsze wyzwania, przed którymi stoją współczesne organy ścigania. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom hybrydowym, które coraz częściej obejmują działania destabilizujące bezpieczeństwo państw poprzez dezinformację, cyberataki czy ingerencję w infrastrukturę krytyczną. Istotnym tematem była również nielegalna migracja oraz związane z nią ryzyka dla bezpieczeństwa granic i porządku publicznego. Ważne miejsce w dyskusji zajęła także cyberprzestępczość, której skala i stopień zaawansowania technologicznego wymagają stałego doskonalenia narzędzi operacyjnych oraz ścisłej współpracy międzynarodowej.

W odpowiedzi na te wyzwania pojawiła się propozycja organizacji wspólnych szkoleń eksperckich dla funkcjonariuszy obu formacji. Inicjatywa ta miałaby objąć wybrane obszary przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania przestępczości w świecie cyfrowym, a także kwestie dotyczące kryminalistyki.

W ramach wizyty w Polsce Inspektor Generalny rumuńskiej Policji spotkał się również z przedstawicielami ścisłego kierownictwa Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Podczas rozmów przedstawiono rozwiązania stosowane przez polskie służby w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz nowoczesne metody wykorzystywane w cyberkryminalistyce. Omówiono zagrożenia związane z atakami typu malware, przestępczością z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych oraz coraz bardziej złożonymi formami działalności przestępczej prowadzonymi w cyberprzestrzeni.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z przedstawicielami kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Rozmowy dotyczyły zagadnień związanych z ekspertyzami sądowymi, a także międzynarodową wymianą danych genetycznych i daktyloskopijnych, które odgrywają kluczową rolę w skutecznym ściganiu sprawców przestępstw o charakterze transgranicznym.

Wizyta Inspektora Generalnego rumuńskiej Policji w Polsce stanowiła ważny krok w budowaniu silnych relacji pomiędzy służbami policyjnymi obu państw. Potwierdziła również wspólną determinację Polski i Rumunii w działaniach na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz skutecznego reagowania na współczesne zagrożenia. W obliczu rosnącej skali przestępczości transgranicznej i cyberzagrożeń, współpraca międzynarodowa pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w Europie.

Opracowano: BMWP KGP

Zdjęcia: Jacek Herok - Gazeta Policyjna