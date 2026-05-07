Odpowiedzą za rozbój i pozbawienie wolności Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Nawet do 12 lat pozbawienia wolności grozi dwóm mieszkańcom powiatu mieleckiego, którzy usłyszeli zarzuty m.in. za przestępstwo rozboju oraz pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Mielcu, na wniosek prokuratora i policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, zastosował wobec 23-latka oraz jego 26-letniego kolegi środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na terenie Mielca i okolic. Z ustaleń funkcjonariuszy wydziału kryminalnego wynika, że mężczyźni mieli zaatakować 27-letniego obywatela Bangladeszu, mieszkającego na terenie powiatu mieleckiego. Sprawcy, działając wspólnie i w brutalny sposób, wepchnęli pokrzywdzonego do bagażnika jego własnego samochodu, po czym przewieźli go w rejon jednej z posesji w miejscowości Malinie. Tam mężczyzna został skrępowany i zamknięty w szopie.

W trakcie zdarzenia napastnicy kilkukrotnie uderzyli go w twarz, kopali, powodując obrażenia. Sprawcy zabrali mu telefon komórkowy, plecak z portfelem, w którym znajdowały się pieniądze, a także paszport.

Łączna wartość strat oszacowana została na kwotę około 9 400 zł.

Pokrzywdzonemu, pod nieobecność sprawców, udało się uwolnić i wezwać pomoc. Mieleccy kryminalni błyskawicznie podjęli czynności, które doprowadziły do zatrzymania podejrzanych.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez KPP w Mielcu w kierunku art. 189 § 1 k.k. oraz art. 280 § 1 k.k. Grozi za nie kara nawet do 12 lat więzienia.

Na wniosek śledczych i prokuratora, Sąd Rejonowy w Mielcu zdecydował o zastosowaniu wobec obu mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Oznacza to, że najbliższy czas spędzą oni w areszcie.