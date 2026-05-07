INFO DAY 2026 w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Wczoraj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się pierwsze spotkanie z planowanego cyklu wydarzeń informacyjnych INFO DAY, skierowanego do służb mundurowych oraz instytucji publicznych. Organizatorami przedsięwzięcia było Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wydarzenie poświęcone nowoczesnym technologiom wspierającym bezpieczeństwo oraz działania służb mundurowych stało się przestrzenią do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych rozwiązań i dyskusji o realnych potrzebach służb oraz instytucji publicznych.

Tegoroczna edycja koncentrowała się na tematyce analizy kryminalnej, analizie danych cyfrowych oraz wsparciu procesów śledczych. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z praktycznym zastosowaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych oraz oceną możliwości ich wdrażania i wykorzystania w działaniach operacyjnych.

Podczas INFO DAY zaprezentowano rozwiązania oferowane przez firmy technologiczne specjalizujące się w analizie danych oraz wsparciu procesów dochodzeniowo-śledczych.

Francuska firma Elephantastic Software przedstawiła platformę integrującą i analizującą dane pochodzące m.in. z mediów społecznościowych, dark webu oraz transakcji kryptowalutowych, wspierającą skuteczniejsze prowadzenie analiz dochodzeniowych.

Szwajcarska firma Slinf AG zaprezentowała rozwiązanie ANONAAS, umożliwiające prowadzenie anonimowych i bezpiecznych działań OSINT w środowisku zapewniającym wysoki poziom ochrony operacyjnej.

Z kolei francuska firma Sahar przedstawiła platformę opartą na rozwiązaniach sztucznej inteligencji i analizy danych, służącą do usprawniania procesów pozyskiwania, przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych pochodzących z przestrzeni OSINT.

Spotkanie było także okazją do rozmów o funkcjonalności nowych technologii oraz ich optymalnym dopasowaniu do wyzwań stojących przed współczesnymi służbami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, partnerom i wystawcom za obecność oraz wspólne tworzenie wydarzenia, które łączy technologię, bezpieczeństwo i praktyczne doświadczenie.

Organizacja wydarzenia INFO DAY stanowi kolejny przykład dynamicznego rozwoju Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jako nowoczesnego ośrodka szkoleniowego, otwartego na innowacje technologiczne, współpracę międzyinstytucjonalną oraz doskonalenie kompetencji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.