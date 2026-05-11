Wracali z kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i natychmiast ruszyli na ratunek rowerzyście Data publikacji 11.05.2026 Powrót Drukuj Sierżant Michał Gorczycki oraz starszy sierżant Łukasz Borkowski z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, uczestniczący w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, wracając z zajęć natknęli się na miejsce zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego. Funkcjonariusze bez chwili wahania zatrzymali się, udzielili poszkodowanemu pomocy, wezwali służby ratunkowe i pozostali z nim do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Do zdarzenia doszło podczas powrotu policjantów z zajęć prowadzonych w ramach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Sierżant Michał Gorczycki oraz starszy sierżant Łukasz Borkowski zauważyli rowerzystę z urazem nogi leżącego na jezdni tuż po zderzeniu z pojazdem. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ocenili stan poszkodowanego i rozpoczęli udzielanie mu pomocy przedmedycznej. Policjanci zadbali o bezpieczeństwo rowerzysty, monitorowali jego stan oraz wezwali na miejsce odpowiednie służby ratunkowe. Do czasu przyjazdu karetki pozostawali przy poszkodowanym, wspierając go i kontrolując sytuację.

Postawa funkcjonariuszy pokazuje, jak ogromne znaczenie mają regularne szkolenia i doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa. Policjanci byli pierwszymi osobami, które zareagowały - wielu kierowców przejeżdżało obok nie zwracając uwagi na poszkodowanego. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym uczestniczą policjanci, obejmuje m.in. naukę oceny stanu osoby poszkodowanej, prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia defibrylatora AED, tamowania krwotoków, postępowania w przypadku urazów, zabezpieczania miejsca zdarzenia oraz właściwej organizacji działań ratunkowych do czasu przyjazdu służb medycznych. Szkolenia tego typu przygotowują funkcjonariuszy do działania w sytuacjach nagłych, wymagających szybkiej reakcji, opanowania i umiejętności podejmowania właściwych decyzji pod presją czasu.

Policyjna służba to nie tylko reagowanie na przestępstwa czy dbanie o porządek publiczny, ale także codzienna gotowość do niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Sopoccy policjanci wielokrotnie udowadniają, że zdobywana wiedza i doświadczenie mają realne przełożenie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji sierżanta Michała Gorczyckiego oraz starszego sierżanta Łukasza Borkowskiego poszkodowany rowerzysta szybko otrzymał niezbędną pomoc medyczną.