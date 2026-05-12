Funkcjonariusz CPKP „BOA” uczestnikiem „Hostage and Crisis Negotiator Course” w Szkocji
Funkcjonariusz Sekcji Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” uczestniczył w specjalistycznym kursie „Hostage and Crisis Negotiator Course” organizowanym przez policję szkocką. Szkolenie, prowadzone według brytyjskiego systemu negocjacji policyjnych i kontrterrorystycznych zgromadziło funkcjonariuszy z Wielkiej Brytanii, a przedstawiciel polskiej Policji był jedynym uczestnikiem spoza Wysp Brytyjskich.
Sekcja Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, w ramach współpracy międzynarodowej obejmującej m.in. szkolenia i rozwój komponentu negocjacji kontrterrorystycznych, otrzymała możliwość skierowania swojego przedstawiciela na dwutygodniowy kurs „Hostage and Crisis Negotiator Course”. Szkolenie zostało zorganizowane przez policję szkocką w Akademii Policji w Edynburgu i było prowadzone zgodnie z brytyjskim systemem negocjacji policyjnych, w tym negocjacji kontrterrorystycznych.
W kursie uczestniczyło 16 policjantów z Wielkiej Brytanii. Funkcjonariusz Sekcji Negocjacji CPKP „BOA” był jedynym uczestnikiem spoza Wysp Brytyjskich. Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z negocjacjami kryzysowymi i kontrterrorystycznymi. Podczas zajęć omawiano techniki komunikacyjne oparte na psychologicznych koncepcjach prowadzenia dialogu w sytuacjach trudnych i niestandardowych, a także sposoby rozumienia zachowań osób znajdujących się w kryzysie.
Istotnym elementem kursu były ćwiczenia praktyczne realizowane w parach oraz kilkuosobowych zespołach. Pozwalały one uczestnikom rozwijać umiejętności z zakresu aktywnego słuchania, budowania relacji oraz skutecznego nawiązywania kontaktu ze sprawcą sytuacji kryzysowej przed przystąpieniem do zaawansowanych symulacji negocjacyjnych.
W trakcie szkolenia przeprowadzono łącznie 12 symulacji obejmujących różnorodne miejsca, w których mogą wystąpić sytuacje kryzysowe, m.in. domy, mieszkania, mosty czy klatki schodowe. Program obejmował również zajęcia wysokościowe oraz zapoznanie uczestników z zasadami pracy na wysokości. W symulacjach uczestniczyli funkcjonariusze innych komórek organizacyjnych policji szkockiej, w tym formacji uzbrojonych Firearms, jednostek Public Order odpowiedzialnych za działania prewencyjne oraz funkcjonariusze CTSFO (Counter Terrorist Specialist Firearms Officer), odpowiadający za fizyczne zwalczanie terroryzmu na terenie Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej. Są to policjanci, którzy na co dzień współpracują z negocjatorami policyjnymi podczas działań operacyjnych. Podczas zajęć instruktorzy brali czynny udział w ćwiczeniach, a po każdorazowym zrealizowaniu zajęć teoretycznych odgrywali zarówno role sprawców sytuacji kryzysowych, jak i członków zespołów negocjacyjnych prezentując właściwy model prowadzenia działań negocjacyjnych.
Odrębnym blokiem szkoleniowym były zajęcia z policyjnym psychologiem, który zapoznał uczestników z systemem profilaktyki zdrowotnej, sposobami radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi wynikającymi ze specyfiki służby oraz możliwościami wsparcia w sytuacji wystąpienia problemów wiążących się z wykonywaniem funkcji negocjatora policyjnego.
Zwieńczeniem kursu była wielogodzinna symulacja sytuacji zakładniczej, oparta na autentycznym zdarzeniu, do którego doszło w Szkocji.
Funkcjonariusz CPKP „BOA”, reprezentujący polską Policję, ukończył szkolenie z bardzo wysoką oceną końcową. Zdobyta wiedza i doświadczenie zostaną wykorzystane podczas dalszego doskonalenia polskich negocjatorów policyjnych w ramach współpracy Sekcji Negocjacji z Krajowym Koordynatorem ds. negocjacji policyjnych oraz koordynatorami wojewódzkimi i stołecznym.
Brytyjski system szkolenia prowadzony jest według najnowszych standardów wiedzy oraz metodyki zajęć i może stanowić wzór dla tego rodzaju szkoleń z zakresu negocjacji policyjnych. W środowisku europejskich służb policyjnych uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wysoko ocenianych modeli kształcenia w obszarze negocjacji kryzysowych i kontrterrorystycznych.
Siedziba Akademii Policji w Szkocji znajduje się w miejscowości Kincardine w malowniczej scenerii zamku Tullallian będącego w okresie II wojny światowej siedzibą polskiego rządu i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W zamku rezydował m.in. Prezydent RP Władysław Raczkiewicz oraz gen. Władysław Sikorski. Na ich cześć dwa największe drzewa przed wejściem do Akademii opatrzone są pamiątkowymi tabliczkami imiennymi oraz godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
Tekst: CPKP „BOA”
Foto: CPKP „BOA”