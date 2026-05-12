Funkcjonariusz CPKP „BOA” uczestnikiem „Hostage and Crisis Negotiator Course” w Szkocji Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusz Sekcji Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” uczestniczył w specjalistycznym kursie „Hostage and Crisis Negotiator Course” organizowanym przez policję szkocką. Szkolenie, prowadzone według brytyjskiego systemu negocjacji policyjnych i kontrterrorystycznych zgromadziło funkcjonariuszy z Wielkiej Brytanii, a przedstawiciel polskiej Policji był jedynym uczestnikiem spoza Wysp Brytyjskich.

Sekcja Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, w ramach współpracy międzynarodowej obejmującej m.in. szkolenia i rozwój komponentu negocjacji kontrterrorystycznych, otrzymała możliwość skierowania swojego przedstawiciela na dwutygodniowy kurs „Hostage and Crisis Negotiator Course”. Szkolenie zostało zorganizowane przez policję szkocką w Akademii Policji w Edynburgu i było prowadzone zgodnie z brytyjskim systemem negocjacji policyjnych, w tym negocjacji kontrterrorystycznych.

W kursie uczestniczyło 16 policjantów z Wielkiej Brytanii. Funkcjonariusz Sekcji Negocjacji CPKP „BOA” był jedynym uczestnikiem spoza Wysp Brytyjskich. Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z negocjacjami kryzysowymi i kontrterrorystycznymi. Podczas zajęć omawiano techniki komunikacyjne oparte na psychologicznych koncepcjach prowadzenia dialogu w sytuacjach trudnych i niestandardowych, a także sposoby rozumienia zachowań osób znajdujących się w kryzysie.

Istotnym elementem kursu były ćwiczenia praktyczne realizowane w parach oraz kilkuosobowych zespołach. Pozwalały one uczestnikom rozwijać umiejętności z zakresu aktywnego słuchania, budowania relacji oraz skutecznego nawiązywania kontaktu ze sprawcą sytuacji kryzysowej przed przystąpieniem do zaawansowanych symulacji negocjacyjnych.

W trakcie szkolenia przeprowadzono łącznie 12 symulacji obejmujących różnorodne miejsca, w których mogą wystąpić sytuacje kryzysowe, m.in. domy, mieszkania, mosty czy klatki schodowe. Program obejmował również zajęcia wysokościowe oraz zapoznanie uczestników z zasadami pracy na wysokości. W symulacjach uczestniczyli funkcjonariusze innych komórek organizacyjnych policji szkockiej, w tym formacji uzbrojonych Firearms, jednostek Public Order odpowiedzialnych za działania prewencyjne oraz funkcjonariusze CTSFO (Counter Terrorist Specialist Firearms Officer), odpowiadający za fizyczne zwalczanie terroryzmu na terenie Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej. Są to policjanci, którzy na co dzień współpracują z negocjatorami policyjnymi podczas działań operacyjnych. Podczas zajęć instruktorzy brali czynny udział w ćwiczeniach, a po każdorazowym zrealizowaniu zajęć teoretycznych odgrywali zarówno role sprawców sytuacji kryzysowych, jak i członków zespołów negocjacyjnych prezentując właściwy model prowadzenia działań negocjacyjnych.

Odrębnym blokiem szkoleniowym były zajęcia z policyjnym psychologiem, który zapoznał uczestników z systemem profilaktyki zdrowotnej, sposobami radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi wynikającymi ze specyfiki służby oraz możliwościami wsparcia w sytuacji wystąpienia problemów wiążących się z wykonywaniem funkcji negocjatora policyjnego.

Zwieńczeniem kursu była wielogodzinna symulacja sytuacji zakładniczej, oparta na autentycznym zdarzeniu, do którego doszło w Szkocji.

Funkcjonariusz CPKP „BOA”, reprezentujący polską Policję, ukończył szkolenie z bardzo wysoką oceną końcową. Zdobyta wiedza i doświadczenie zostaną wykorzystane podczas dalszego doskonalenia polskich negocjatorów policyjnych w ramach współpracy Sekcji Negocjacji z Krajowym Koordynatorem ds. negocjacji policyjnych oraz koordynatorami wojewódzkimi i stołecznym.

Brytyjski system szkolenia prowadzony jest według najnowszych standardów wiedzy oraz metodyki zajęć i może stanowić wzór dla tego rodzaju szkoleń z zakresu negocjacji policyjnych. W środowisku europejskich służb policyjnych uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wysoko ocenianych modeli kształcenia w obszarze negocjacji kryzysowych i kontrterrorystycznych.

Siedziba Akademii Policji w Szkocji znajduje się w miejscowości Kincardine w malowniczej scenerii zamku Tullallian będącego w okresie II wojny światowej siedzibą polskiego rządu i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W zamku rezydował m.in. Prezydent RP Władysław Raczkiewicz oraz gen . Władysław Sikorski. Na ich cześć dwa największe drzewa przed wejściem do Akademii opatrzone są pamiątkowymi tabliczkami imiennymi oraz godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst: CPKP „BOA”

Foto: CPKP „BOA”