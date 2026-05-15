Obywatel Federacji Rosyjskiej zatrzymany przez służby. Mężczyzna posiadał status „wora w zakonie” Data publikacji 15.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP, ABW i SG, zatrzymali obywatela Federacji Rosyjskiej. Według ustaleń służb mężczyzna posiada status tzw. „wora w zakonie” i może mieć związek z działalnością przestępczości zorganizowanej na terenie Polski.

Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia na terenie województwa mazowieckiego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Wladimir D. został tzw. „koronowany” w 1982 roku. Według zgromadzonych informacji mężczyzna mógł nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział środków finansowych pochodzących z działalności przestępczej.

Wobec zatrzymanego była wydana zielona nota Interpolu, stanowiąca ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w kraju pobytu.

W związku z ujawnionymi okolicznościami Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na podstawie przepisów Ustawy o cudzoziemcach.

Z uwagi na brak ważnego dokumentu podróży, decyzją sądu 79-latek został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie pozostanie do czasu potwierdzenia jego tożsamości, niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej procedury deportacyjnej.