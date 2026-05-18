Międzynarodowe poszukiwania zakończone w Ustroniu i Skoczowie Data publikacji 18.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci ze Skoczowa i Ustronia zatrzymali dwie osoby poszukiwane przez zagraniczne organy ścigania. Jedna z nich była ścigana przez chorwacki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa związane z organizowaniem nielegalnej migracji, druga – europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Czechy. Oba zatrzymania były efektem skutecznej pracy policjantów oraz sprawnej międzynarodowej wymiany informacji. Zatrzymani zostali przekazani do dyspozycji prokuratury.

Międzynarodowa współpraca służb po raz kolejny przyniosła efekty. Policjanci zatrzymali na terenie powiatu cieszyńskiego dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości. Jedna z interwencji rozpoczęła się od obywatelskiego zgłoszenia dotyczącego nietrzeźwego kierowcy. Dziś granice państw nie stanowią już skutecznej przeszkody dla osób próbujących uniknąć odpowiedzialności karnej. Sprawy te pokazują, jak istotna i skuteczna jest współpraca polskiej Policji z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa oraz jak ważną rolę odgrywają informacje przekazywane przez mieszkańców.

Pod koniec kwietnia br. policjanci z Komisariatu Policji w Skoczowie, w związku z uzyskanymi podczas czynności służbowych informacjami, ustalili, że na terenie gminy Skoczów może przebywać 25-letnia kobieta poszukiwana przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości. Dzięki dobremu rozpoznaniu terenu przez dzielnicowych mundurowi potwierdzili wcześniej zgromadzone informacje i zatrzymali kobietę. Policjanci niezwłocznie podjęli dalsze czynności, a za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz systemu SIRENE potwierdzono, że 25-latka figuruje w międzynarodowych bazach jako osoba poszukiwana przez Republikę Chorwacji. Kobieta była ścigana za przestępstwa związane z organizowaniem nielegalnej migracji oraz ułatwianiem nielegalnego wjazdu i pobytu cudzoziemców. Za czyny, których miała dopuścić się na terenie Chorwacji, grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymana została przekazana do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Do kolejnego zatrzymania doszło 13 maja br. w Ustroniu. Policjanci interweniowali po otrzymaniu obywatelskiego zgłoszenia, z którego wynikało, że nietrzeźwy mężczyzna może próbować odjechać samochodem. Mundurowi szybko podjęli interwencję i potwierdzili, że mężczyzna spożywał alkohol, siedząc w pojeździe. Na szczęście nie zdążył ruszyć autem.Podczas kontroli 42-letni obywatel Republiki Czeskiej przedstawił dokument należący do innej osoby, próbując wprowadzić policjantów w błąd co do swojej tożsamości. Mężczyzna został zatrzymany, a funkcjonariusze ustalili jego prawdziwe dane. Okazało się, że jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez czeski wymiar sprawiedliwości za przestępstwa popełnione na terenie Czech. 42-latek został zatrzymany i przekazany do dyspozycji Prokuratury Okręgowej. Odpowie nie tylko za czyny popełnione na terenie Czech, ale również za przestępstwa popełnione w Polsce. Usłyszał dwa dodatkowe zarzuty dotyczące posłużenia się cudzym dokumentem oraz działań mających na celu skierowanie postępowania karnego przeciwko innej osobie. Za te przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Obie sprawy pokazują, że współczesna przestępczość coraz częściej ma charakter transgraniczny, a skuteczność działań służb opiera się nie tylko na pracy lokalnych policjantów, ale również na ścisłej współpracy międzynarodowej i szybkiej wymianie informacji. To także przypomnienie, że osoby próbujące ukryć się przed odpowiedzialnością karną nie mogą czuć się bezkarne. Nawet pozornie rutynowa interwencja lub obywatelskie zgłoszenie mogą doprowadzić do zatrzymania osób poszukiwanych przez zagraniczne organy ścigania.