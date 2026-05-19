Policjanci pomogli uwolnić Polkę przetrzymywaną w Niemczech Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj W piątkową noc policjanci Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na terenie Niemiec w jednym z mieszkań wbrew swojej woli przetrzymywana jest obywatelka Polski – znajoma osoby zgłaszającej.

Z przekazanych informacji wynikało, że kobietę miał przetrzymywać inny obywatel Polski. Według zgłoszenia kobieta została siłą wciągnięta do pojazdu, a następnie pobita i zamknięta w mieszkaniu. Osoba zgłaszająca przekazała policjantom dokładny adres miejsca, w którym miała przebywać pokrzywdzona. Dodatkowo istniało podejrzenie, że w lokalu mogą znajdować się narkotyki oraz przedmiot przypominający broń.

Ze względu na powagę sytuacji funkcjonariusze natychmiast podjęli działania i poinformowali stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Dyżurny stargardzkiej komendy niezwłocznie przekazał uzyskane informacje do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, które podjęło współpracę z policją niemiecką.

Dzięki szybkiej wymianie informacji oraz natychmiastowo podjętym działaniom udało się ustalić, że pod wskazanym adresem faktycznie przebywa kobieta pozbawiona wolności. Niemieccy funkcjonariusze potwierdzili również, że mężczyzna mający związek ze sprawą jest poszukiwany przez niemiecką prokuraturę. Jak się okazało, był on również poszukiwany przez polskie organy ścigania. W wyniku przeszukania mieszkania ujawniono niewielkie ilości narkotyków oraz przedmiot przypominający broń. Sprawca został zatrzymany przez niemiecką policję.

Kobiecie została udzielona pomoc i obecnie nie zagraża jej już niebezpieczeństwo.

Sprawa jest kolejnym przykładem skutecznej współpracy międzynarodowej służb oraz szybkiej reakcji policjantów na zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia i zdrowia człowieka.