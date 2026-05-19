Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu – został zatrzymany przez policjantów Data publikacji 19.05.2026 W niedzielę policjanci z pruszczańskiego wydziału prewencji podjęli kontrolę mężczyzny, którego styl jazdy na rowerze wzbudził zainteresowanie mundurowych. 30-letni obywatel Mołdawii nie dość, że był nietrzeźwy, to na dodatek był poszukiwany-wystawiono za nim tzw. czerwoną notę Interpolu. Mężczyzna został zatrzymany i przekazany do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

W niedzielę przed południem uwagę mundurowych z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, którzy patrolowali rejon miasta, zwróciło zachowanie mężczyzny jadącego na rowerze. Rowerzysta nie mógł zachować prostego toru jazdy i chwiał się poruszając się jednośladem. Funkcjonariusze podjęli wobec niego kontrolę drogową. Mężczyzna był nietrzeźwy - miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Podczas sprawdzenia w systemach informatycznych okazało się, że 30-letni obywatel Mołdawii jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu wystawioną przez sąd z jego kraju pochodzenia.

Dalsze ustalenia przeprowadzone z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji wskazały, że mężczyzna został skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. Zatrzymany został przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie spędził noc. Kolejnego dnia policjanci nałożyli na 30-latka mandat karny w wysokości 2500 złotych za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości, a następnie mężczyzna został przekazany do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Gdańsku celem dalszego postępowania w związku z procedurą przewidzianą w zakresie prowadzonych poszukiwań.