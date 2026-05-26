Poszukiwany listem gończym i ENA w rękach śląskich policjantów Data publikacji 26.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zatrzymali z pomocą Biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej Policji 43-letniego mężczyznę ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości. Za podejrzanym wystawiony był Europejski Nakaz Aresztowania wydany przez Sąd Rejonowy w Brion w związku z wymuszeniem rozbójniczym, rozbojami i kradzieżami z włamaniem, do których dopuścił się na terenie Niemiec.

43-letni mieszkaniec Zabrza był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Sąd Rejonowy w Brion w Niemczech. Mężczyzna miał odbyć karę pozbawienia wolności w wymiarze ponad 300 dni. Mężczyzna na terenie Niemiec dopuścił się bowiem wymuszenia rozbójniczego, rozbojów i kradzieży z włamaniem.

Poszukiwany ukrywał się przed organami ścigania, często zmieniając miejsce pobytu i unikając kontaktów z obcymi. Współpraca katowickich policjantów z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej Policji, które przekazało istotne informacje w tej sprawie, doprowadziła do ustalenia miejsca, w którym przebywał mężczyzna. Mundurowi namierzyli go i zatrzymali na jednym z parkingów w Rudzie Śląskiej.

Decyzją sądu 43-latek został tymczasowo aresztowany na najbliższe 30 dni.