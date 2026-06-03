Obowiązek używania kasków ochronnych - konferencja prasowa Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Wraz z obchodami Światowego Dnia Roweru w życie weszły kluczowe zmiany w prawie o ruchu drogowym, wprowadzające obowiązek używania kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16. roku życia. Podczas dzisiejszego briefingu w Warszawie przedstawiciele ministerstwa Infrastruktury, służb medycznych i Policji podkreślali, że nowe regulacje mają na celu maksymalną ochronę życia i zdrowia młodych cyklistów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych.

Wejście w życie przepisów zainaugurował Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak, zaznaczając, że obowiązek noszenia kasków dotyczy nie tylko tradycyjnych rowerów, ale także rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego (UTO).

„Chcemy zacząć od naszej przyszłości, czyli młodych ludzi, od kształtowania nowych nawyków” – podkreślił minister, wskazując, że kask często ratuje życie przed ciężkimi obrażeniami głowy. Resort zamówił 65 000 kasków, które trafią do szkół w całej Polsce dla uczniów klas czwartych przystępujących do egzaminu na kartę rowerową. Jednocześnie przypomniał, że rząd kontynuuje program „Wizja Zero”, dążąc do wyeliminowania wypadków śmiertelnych do 2050 roku poprzez budowę nowych ścieżek rowerowych i doświetlanie przejść.

Głos zabrał również I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, który podkreślił, że przepisy dotyczą najmłodszych, których chcemy szczególnie chronić. Przedstawił poruszające dane statystyczne, które stały się impulsem do zmian prawnych. W 2025 roku na polskich drogach zginęło 155 rowerzystów oraz 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. W przypadku wypadków śmiertelnych z udziałem hulajnóg aż 60% sprawców to sami ich użytkownicy.

Komendant zapowiedział, że początkowo działania Policji skupią się na kampanii informacyjnej, jednak docelowo funkcjonariusze będą nakładać mandaty na opiekunów, których podopieczni nie przestrzegają obowiązujących przepisów. Jednocześnie wyraził nadzieję, że przepis ten, choć dotyczy najmłodszych, będzie wzorem do naśladowania przez innych. „Czym się różni głowa 16-latka od głowy 30-latka? Chroniąc najmłodszych, wierzę, że ta edukacja pójdzie dalej” – dodał komendant.

Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Krzysztof Dymura przypomniał o kluczowych wymaganiach uprawniających dzieci do korzystania z dróg publicznych. Dziecko, które ukończyło 10. rok życia, musi posiadać kartę rowerową, aby legalnie poruszać się rowerem po drogach publicznych. Bez tego dokumentu nie może korzystać nawet z infrastruktury przewidzianej dla rowerów. Zaostrzone zostały przepisy dotyczące hulajnóg. Minimalny wiek użytkownika to 13 lat, a warunkiem koniecznym jest posiadanie co najmniej karty rowerowej. Za dopuszczenie dziecka do jazdy bez kasku opiekunowi grozi grzywna do 100 zł zgodnie z Kodeksem Wykroczeń. W poważniejszych przypadkach, np. poruszania się po drodze bez uprawnień, sprawy mogą trafiać do sądu rodzinnego.

Nowe przepisy to wspólny wysiłek Ministerstwa Infrastruktury, MSWiA oraz Policji, wsparty głosem środowiska medycznego i Rzecznika Praw Dziecka. Wszystkie strony zaapelowały do dorosłych, by dawali dzieciom dobry przykład i sami również korzystali z kasków ochronnych.

Tekst i zdj. Małgorzata Małkińska, Gazeta Policyjna