Pomagamy i chronimy Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Hasło przyświecające funkcjonariuszom Policji – Pomagamy i Chronimy na każdym kroku jest żywe. Przykładem tego było dzisiejsze zdarzenie w trakcie trwania XI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

W trakcie przerwy pomiędzy konkurencjami dwie z drużyn przechodziły koło bramy Szkoły od ulicy Kościuszki. W tym samym momencie doszło do zdarzenia drogowego na pobliskim przejściu dla pieszych. Funkcjonariusze niewiele się zastanawiając od razu podbiegli do poszkodowanego i użyli posiadanego przy sobie sprzętu, aby zaopatrzyć go do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Mężczyzna następnie został przekazany zespołowi karetki pogotowia. To zdarzenie pokazuje, że policjanci - niezależnie od tego, czy pełnią służbę, czy nie - potrafią właściwie reagować w trudnych sytuacjach.

Jest to realizacja nie tylko obowiązku prawnego, ale przede wszystkim przejaw wrażliwości i gotowości do działania. Dzięki opanowaniu i szybkiemu działaniu naszego policjanta poszkodowana rowerzystka otrzymała profesjonalną pierwszą pomoc jeszcze przed przyjazdem służb medycznych.

(Szkoła Policji w Słupsku)