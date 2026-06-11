Międzynarodowe warsztaty w jednostce specjalnej Policji Republiki Łotewskiej „OMEGA” Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj W dniach 12–15 maja 2026 roku w siedzibie jednostki specjalnej Policji Republiki Łotewskiej „OMEGA” odbyło się międzynarodowe szkolenie poświęcone prowadzeniu negocjacji policyjnych w trakcie działań bojowych oraz współpracy z wydziałami bojowymi, w tym ze strzelcami wyborowymi. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze Sekcji Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego, Wydziału Bojowego III oraz Wydziału Strzelców Wyborowych Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Przeprowadzone przedsięwzięcie stanowiło element współpracy oraz wsparcia w obszarze zwalczania zagrożeń terrorystycznych i kryminalnych.

Pierwszego dnia funkcjonariusze CPKP „BOA” wzięli udział w szkoleniu teoretycznym zorganizowanym przez operatorów jednostki specjalnej Policji Republiki Łotewskiej „OMEGA”, które dotyczyło struktury organizacyjnej jednostki, jak również systemu kontrterrorystycznego Republiki Łotewskiej. Gospodarze przedsięwzięcia zaprezentowali specjalistyczne wyposażenie wykorzystywane przez poszczególne komponenty odpowiedzialne za realizacje działań bojowych, negocjacyjnych i pirotechnicznych. Na potrzeby wymiany doświadczeń udostępniono również teren byłego zakładu karnego znajdującego się na terenie Rygi, który wykorzystywany jest do realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, jak i prowadzenia doboru do służby w jednostce. Z kolei funkcjonariusze "BOA" przeprowadzili prezentację z zakresu struktury jednostki i realizowanych przez nią zadań, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania działań bojowych i wykorzystania do tego celu zespołu negocjacyjnego.

Drugiego dnia przeprowadzono ćwiczenia z zakresu współpracy negocjatorów „BOA” z wydziałami bojowymi jednostki „OMEGA”. Odbyły się one na obiektach pozostających w dyspozycji łotewskich kontrterrorystów. Zgodnie z przygotowanym scenariuszem zawiązano polski zespół negocjacyjny, a proces negocjacji prowadzono w języku angielskim. Całość informacji przekazywana była do łotewskiego sztabu operacji. Do rozwiązania sytuacji zaangażowano negocjatorów oraz funkcjonariuszy realizujących działania bojowe. Wymagało to ścisłej współpracy na linii zespół negocjacyjny - łącznicy - sztab - zespół bojowy. Było to przede wszystkim ćwiczenie wypracowujące sposoby taktycznego wykorzystania negocjatorów służby kontrterrorystycznej do celów prowadzonych działań bojowych.

Pobyt w Rydze objął także wizytę roboczą w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej, w której udział wziął również przedstawiciel jednostki specjalnej Policji Republiki Łotewskiej „OMEGA” odpowiedzialny za zorganizowanie polsko-łotewskich warsztatów.

Przedsięwzięcie było kontynuacją długotrwałej współpracy między jednostkami „OMEGA” i „BOA” zapoczątkowanej w ramach międzynarodowej platformy ATLAS zrzeszającej jednostki kontrterrorystyczne i pozwoliło na wytyczenie dalszych kierunków rozwoju zgodnych

z potrzebami wynikającymi z aktualnych zagrożeń.

Tekst: CPKP „BOA”

Foto: CPKP „BOA