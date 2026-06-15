I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster z wizytą w Estonii podczas ćwiczeń z zarządzania kryzysowego Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj 10 czerwca br. w estońskim mieście Paldiski przeprowadzono jeden z najważniejszych elementów ogólnokrajowych estońskich ćwiczeń zarządzania kryzysowego ILVES 2026. W wydarzeniu uczestniczyło około 600 funkcjonariuszy i przedstawicieli różnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ochronę ludności oraz reagowanie kryzysowe.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie zdolności państwa do reagowania na złożone zagrożenia wewnętrzne i hybrydowe. W ćwiczeniach, na zaproszenie strony estońskiej, wzięła także udział delegacja Komendy Głównej Policji w skład której weszli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Adam Kachel, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. dr Irmina Gołębiewska oraz akredytowany na Estonię oficer łącznikowy polskiej Policji na Litwie nadkom. Jacek Tarasiuk.

Polska delegacja miała okazję obserwować przebieg działań oraz wymienić doświadczenia z estońskimi służbami. Podczas ćwiczeń obecni byli również przedstawiciele krajów i organizacji takich jak Fińska Policja i Straż Graniczna, Litewska Policja i Państwowa Służba Graniczna, Policja Republiki Czeskiej, Frontex oraz oficerowie łącznikowi policji i straży granicznych akredytowani w Estonii.

Scenariusz zrealizowany w Paldiski zakładał wystąpienie niepokojów społecznych inspirowanych przez wrogie państwo. Początkowo pokojowy protest przerodził się w sytuację zagrażającą bezpieczeństwu publicznemu, wymagającą skoordynowanej reakcji policji, służb ratunkowych, władz lokalnych oraz administracji centralnej. Uczestnicy ćwiczeń trenowali procedury zarządzania kryzysowego, wymianę informacji między instytucjami oraz podejmowanie decyzji w dynamicznie zmieniających się warunkach. Obserwatorem wydarzenia był również prezydent Estonii Alar Karis.

Manewry w Paldiski stanowiły część szeroko zakrojonych ćwiczeń ILVES 2026, określanych jako największe estońskie ćwiczenia niemilitarne ostatnich lat. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 150 instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Łącznie w działania zaangażowanych było kilka tysięcy osób. Scenariusze zrealizowane w różnych częściach kraju objęły m.in. akty sabotażu, zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej, zagrożenia terrorystyczne w tym: scenariusz aktywnego strzelca, kampanie dezinformacyjne, masowe migracje oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludności w sytuacji kryzysowej.

Równolegle przeprowadzono także ćwiczenia związane z ochroną ludności cywilnej. Jednym z ich elementów było sprawdzenie procedur schronienia w budynku estońskiego parlamentu - Riigikogu. Władze Estonii podkreśliły, że celem całego przedsięwzięcia było zwiększenie odporności państwa na współczesne zagrożenia oraz doskonalenie współpracy pomiędzy służbami, administracją

i sektorem prywatnym oraz współpracy międzynarodowej w regionie. Ćwiczenia zbudowały również świadomość społeczną dotyczącą postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Podczas wizyty przedstawiciele polskiej delegacji wzięli też udział w spotkaniach bilateralnych z kierownictwem estońskiej Policji i Straży Granicznej. Podczas rozmów omówiono wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego oraz zwalczania oszustw „na legendę”.