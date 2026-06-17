XXXIX rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie pełniąca służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX) Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji 16 czerwca 2026 roku przeprowadził kolejną rotację Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX).

Funkcjonariusze XXXIX zmiany JSPP zastąpią policjantów kończących służbę w Republice Kosowa. Transport został zrealizowany wyczarterowanym lotem cywilnym z Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W uroczystym pożegnaniu funkcjonariuszy wylatujących do Kosowa uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji insp . Ireneusz Sieńko oraz Komendant Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie mł. insp. Ewa Kaim.

W trakcie spotkania podkreślono, że udział polskich policjantów w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX) stanowi istotny element zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w działania na rzecz bezpieczeństwa i stabilizacji w Kosowie.

Funkcjonariusze XXXIX zmiany JSPP zostali wyłonieni w ramach wieloetapowego procesu kwalifikacyjnego oraz przygotowani do realizacji zadań służbowych podczas specjalistycznego szkolenia poprzedzającego wyjazd, które obejmowało między innymi doskonalenie umiejętności taktycznych, czy też działania pododdziałów zwartych.

Obowiązki dowódcy XXXIX zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji objął kom. Krzysztof Szymański - Radca Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Funkcję zastępcy dowódcy powierzono podkom. Grzegorzowi Jabłońskiemu – specjaliście Sekcji Szkolno-Bojowej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie.

Polscy policjanci od lat stanowią najliczniejszy komponent narodowy misji EULEX. Wysokie kwalifikacje, zaangażowanie oraz zdolność do realizacji zadań w wymagającym środowisku międzynarodowym sprawiają, że ich służba jest wysoko oceniana zarówno przez kierownictwo misji, jak i partnerów zagranicznych.

Kolejna rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji potwierdza niezmienne zaangażowanie polskiej Policji w działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego oraz budowanie zaufania do instytucji odpowiedzialnych za ochronę porządku publicznego i praworządności.