Działania Grupy Zadaniowej ds. Identyfikacji Małoletnich Ofiar Wykorzystywania Seksualnego w siedzibie CBZC. Data publikacji 24.06.2026 Powrót Drukuj W siedzibie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości odbyła się pierwsza polska edycja Grupy Zadaniowej ds. Identyfikacji Małoletnich Ofiar Wykorzystywania Seksualnego (VIDTF). Spotkanie obejmowało dwudniowe specjalistyczne szkolenie oraz 5 dni działań operacyjnych, w wyniku których ustalono lub uprawdopodobniono pochodzenie materiałów ukazujące krzywdzone dzieci.

W skład grupy weszło 16 funkcjonariuszy CBZC dedykowanych zwalczaniu przestępczości związanej z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM) oraz przedstawiciele Biura Kryminalnego i Biura Współpracy Międzynarodowej Policji Komendy Głównej Policji. Prace prowadzone były przy wsparciu dwóch ekspertów Europolu, obecnych na miejscu przez cały czas trwania działań.

W trakcie przedmiotowej edycji funkcjonariusze przeanalizowali ponad 500 tys. danych, z których wyselekcjonowano 1740 - posiadających potencjał identyfikacyjny zarówno ofiar, jak i sprawców, które zostały zamieszczone do bazy ICSE. Na podstawie powyższych materiałów utworzono 70 nowych serii, zawierających nowo zidentyfikowane ofiary, dotychczas nieujęte w międzynarodowych bazach danych. W ponad 40 przypadkach ustalono prawdopodobne pochodzenie geograficzne obejmujące kraje Europy, Ameryki Północnej i Południowej. W przypadku 160 serii już istniejących w bazie ICSE, zasilono je o nowe zdjęcia oraz filmy, zwiększając tym samym ich potencjał identyfikacyjny.

Warto podkreślić ogrom pracy oraz liczne ustalenia poczynione przez osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia. Wszystko dzięki determinacji oraz ścisłej współpracy policjantów CBZC z komórek terenowych, przedstawicieli Biura Kryminalnego i Biura Współpracy Międzynarodowej Policji Komendy Głównej Policji, przy istotnym i niezbędnym wsparciu Europolu. W czasie trwania VIDTF ustalono tożsamość 2 nieletnich ofiar oraz 3 sprawców powiązanych z polskimi wątkami.

Działania grupy zadaniowej mają charakter rozwojowy. Zebrany materiał zostanie poddany dalszej analizie celem kolejnych ustaleń ofiar oraz sprawców.

(CBZC)