Uroczyste przekazanie flagi państwowej w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj 20 czerwca 2026 r. w Mitrovicy odbyła się uroczystość przekazania flagi państwowej pomiędzy funkcjonariuszami delegowanymi w ramach polskiego kontyngentu policyjnego do Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX w Kosowie.

Wydarzenie to stanowiło zwieńczenie służby funkcjonariuszy XXXVIII rotacji kończących swoją misję oraz oficjalne objęcie obowiązków przez policjantów XXXIX zmiany, którzy przybyli do Kosowa w dniu 16 czerwca 2026 roku. Aktualnie dowodzenie nad Jednostką Specjalną Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie objął kom. Krzysztof Szymański, który podziękował swojemu poprzednikowi, podinsp . Marcelemu Abratkiewiczowi, za pełną zaangażowania służbę poza granicami kraju.

Ceremonia przekazania flagi jest istotnym elementem policyjnego ceremoniału, podkreślającym ciągłość działań, odpowiedzialność za powierzone zadania oraz gotowość do dalszej służby na rzecz bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

Przez kolejne dziewięć miesięcy funkcjonariusze XXXIX zmiany będą realizować zadania w misji EULEX, współpracując z władzami lokalnymi oraz innymi partnerami międzynarodowymi funkcjonującymi na terenie Kosowa. Ich działania koncentrować się będą przede wszystkim na wspieraniu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz stabilności na terenie kraju oddelegowania.

Polscy policjanci od lat cieszą się uznaniem dzięki wysokiemu poziomowi wyszkolenia, profesjonalizmowi i zaangażowaniu w realizację powierzonych zadań. Ich obecność w strukturach misji EULEX stanowi znaczący wkład Polski w działania społeczności międzynarodowej na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony ( WPBiO) Unii Europejskiej.