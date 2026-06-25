Skradziony w Czechach samochód odzyskany w Polsce przez policjantów z Kudowy-Zdroju Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Odzyskanie skradzionego pojazdu było możliwe dzięki błyskawicznej wymianie informacji pomiędzy polską i czeską Policją oraz profesjonalnym i sprawnym działaniom funkcjonariuszy pełniących służbę na terenach przygranicznych. Współpraca realizowana za pośrednictwem Wspólnej Placówki Polsko-Czeskiej pozwala na natychmiastową reakcję na zdarzenia o charakterze transgranicznym, zwiększając skuteczność działań i bezpieczeństwo mieszkańców obu państw.

Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych. Dyżurny Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju otrzymał za pośrednictwem Wspólnej Placówki Polsko-Czeskiej WWK KWP we Wrocławiu informację o kradzieży samochodu marki Renault Trafic, do której doszło na terenie Republiki Czeskiej. Z przekazanych informacji wynikało, że skradziony pojazd, przemieszcza się w kierunku granicy z Polską.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli działania, sprawdzając drogi dojazdowe oraz miejsca, którymi mógł poruszać się kierujący dostawczakiem. Funkcjonariusze pozostawali w stałym kontakcie z dyżurnym oraz funkcjonariuszami strony czeskiej.

Już po kilkunastu minutach, w miejscowości Lasek Miejski, policjanci zauważyli pojazd odpowiadający przekazanemu opisowi. Bezpośrednio za nim poruszał się samochód osobowy, dlatego funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierujących obu pojazdów.

Na miejsce skierowano kolejne policyjne patrole, które zabezpieczyły miejsce zdarzenia oraz wykonały dalsze czynności procesowe. Zatrzymanymi okazali się 30-letni obywatele Ukrainy i Republiki Czeskiej.

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów dotyczących kradzieży pojazdu dostawczego na terenie Republiki Czeskiej. Jak wynika z ustaleń śledczych, sprawcy dopuścili się zaboru pojazdu wraz ze znajdującymi się w nim specjalistycznymi narzędziami. Łączna wartość strat oszacowana została na ponad 124 tysiące złotych.

W toku prowadzonych czynności policjanci zebrali materiał dowodowy mogący mieć związek z innymi przestępstwami przeciwko mieniu. Zebrane informacje zostaną poddane analizie przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego.

O dalszym losie zatrzymanych zadecyduje sąd.

To kolejny przykład skutecznej współpracy transgranicznej służb oraz profesjonalizmu funkcjonariuszy, którzy nie dopuścili do wywiezienia skradzionego pojazdu w głąb kraju.