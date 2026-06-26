Bezpieczne wakacje 2026 Data publikacji 26.06.2026 Powrót Drukuj Rozpoczyna się sezon wakacyjno-urlopowy – czas rodzinnych wyjazdów, podróży oraz letniego wypoczynku. W najbliższych tygodniach na drogach pojawi się znacznie więcej pojazdów, dlatego policjanci w całym kraju będą prowadzić wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu na głównych trasach komunikacyjnych oraz drogach prowadzących do popularnych miejsc wypoczynku i atrakcji turystycznych. Szczególną uwagę zwrócą na kierujących przekraczających dozwoloną prędkość, niekorzystających z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenie dzieci niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednym z priorytetów będą również kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Policjanci sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa, który znajduje się pod linkiem: Wykaz punktów kontroli autobusów - Wakacje 2026

W działania Policji promujące bezpieczeństwo na drogach po raz kolejny włączy się firma Screen Network, dzięki której na ekranach rozmieszczonych w całym kraju będzie wyświetlana policyjna mapa „Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym - Wakacje 2026” - aktualizowana przez cały okres wakacji.

Wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na koncentrację i czas reakcji kierowcy. Planując dłuższą podróż, warto uwzględnić regularne przerwy na odpoczynek, odpowiednio się nawadniać oraz mieć w pojeździe zapas wody dla wszystkich podróżujących. W miarę możliwości należy unikać jazdy w godzinach największych upałów i nie pozostawiać w zaparkowanym samochodzie dzieci ani zwierząt, nawet na krótki czas.

Apelujemy o rozwagę, ostrożność i przestrzeganie przepisów – bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich!