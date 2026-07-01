Polscy policjanci po raz kolejny dbają o bezpieczeństwo polskich turystów na wybrzeżach Adriatyku i Morza Czarnego Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Od 1 lipca do 29 sierpnia br. polscy policjanci pełnią służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku oraz bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego pomagając naszym rodakom w ramach patroli międzynarodowych, asystując chorwackim i bułgarskim kolegom. Współpraca ta jest możliwa dzięki zawartym przez Komendanta Głównego Policji porozumieniom o współpracy międzynarodowej, a także zaproszeniom skierowanym przez szefów policji chorwackiej i bułgarskiej.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem takiej bezpośredniej współpracy są działania organizowane w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu realizowanego pod nazwą "Miejsce Bezpiecznej Turystyki". Tego rodzaju współpraca jest już mocno ugruntowana, albowiem została zapoczątkowana w roku 2010, kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę w ramach patroli międzynarodowych na terenie Chorwacji. Współpraca ze stroną bułgarską prowadzona jest natomiast od 2016 r. Łącznie polska Policja skierowała już 153 policjantów w ramach tej inicjatywy.

Polacy kochają Chorwację, która od lat jest ich jednym z ulubionych kierunków turystycznych. Od kilku lat kraj ten znajduje się na szczycie najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków urlopowych. Liczne, piękne plaże, gwarancja udanej pogody, urocze krajobrazy oraz krystalicznie czysta woda, jak również możliwość dojazdu własnym samochodem sprawiają, że ten kraj odwiedzają rzesze polskich turystów. Podobnie Polacy coraz liczniej wybierają na wakacyjny wypoczynek słoneczną Bułgarię, która zachwyca nie tylko ciepłym morzem i piękną pogodą, ale również bogatą kulturą, zabytkami i dobrą kuchnią.

Liczba obywateli RP korzystających z wypoczynku na terytorium Republiki Chorwacji oraz Bułgarii sukcesywnie wzrasta. W roku ubiegłym 1,24 mln polskich turystów wypoczywało w Chorwacji oraz blisko pół miliona w Bułgarii. Dodać należy, że Polacy na terenie obu krajów z reguły są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

Służba polskich policjantów w głównej mierze polega na asystowaniu funkcjonariuszom Policji chorwackiej i bułgarskiej w wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych. W ramach tej służby dokonywane są kontrole dokumentów kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, kierowanie ruchem kołowym w miejscach, w których dochodzi do kolizji i wypadków drogowych, pełnienie służby w patrolach rowerowych oraz uczestnictwo w realizowanych zadaniach podczas patroli wód przybrzeżnych, wspólnie z funkcjonariuszami Policji wodnej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z kąpielisk.

Pomoc polskich funkcjonariuszy jest bardzo dobrze oceniana nie tylko przez partnerów zagranicznych, ale przede wszystkim przez naszych rodaków, jak również polskie placówki dyplomatyczne, których zadania są zbieżne z zadaniami Policji. Obecność naszych policjantów ułatwia wszelkie niezbędne kontakty ze służbami danego państwa, a jednocześnie przyczynia się do podtrzymania statusu obywateli polskich w Chorwacji i Bułgarii, jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Musimy pamiętać, że obecność polskich policjantów nie zwalnia nas od przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, właściwego zabezpieczenia dokumentów oraz mienia. Musimy zadbać o odpowiedni ubiór i wyposażenie, nie tylko w przypadku rekreacji wodnej, ale i na przykład podczas pieszych wycieczek, które w terenie górskim są szczególnie niebezpieczne.

Równie istotne jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku poruszania się własnym środkiem transportu - chwila roztargnienia, nieznajomość topografii, niestety może zakończyć się kolizją drogową. Podobnie na pobłażanie liczyć nie można w przypadku niewłaściwego parkowania, które może zakończyć się odholowaniem pojazdu. Należy pamiętać o zabraniu prawa jazdy i dokumentów auta.

Przed wyjazdem zalecamy zapoznanie się z podstawowymi zasadami obyczajowo - prawnymi, w tym tymi dotyczącymi przepisów porządkowych oraz dotyczących ruchu drogowego, które w wielu przypadkach różnią się od polskich. W przypadku złamania lokalnych przepisów należy pamiętać, że kary nie uda się uniknąć lub że będzie ona niska, albowiem tamtejsze taryfikatory nie są „przyjazne dla portfela”.

Policjanci pełnią służbę również w tzw . info punktach, gdzie propagują bezpieczny wypoczynek i przekazują turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć wypadku podczas urlopu. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu. Przypomnieć należy, że szczególnie w Chorwacji dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i omawiania zagrożeń jakie mogą wynikać z grillowania i nieumiejętnego posługiwania się ogniem. Policja chorwacka bardzo szybko reaguje na wszelkiego tego typu zgłoszenia, dotyczące zagrożenia pożarowego, a osoby nieodpowiedzialne są bardzo surowo karane.

Podczas takich sytuacji obecność polskich funkcjonariuszy Policji umożliwia nie tylko sprawne procedowanie sprawy, ale i wielokrotnie zapobiega eskalacji konfliktów pomiędzy stronami zdarzenia. Doświadczenie wskazuje, że obecność polskich funkcjonariuszy jest w takich sytuacjach dla polskich obywateli, jak również służby konsularnej, nieoceniona. Wsparcie polskich służb jest doceniane również wówczas, gdy wina polskich obywateli jest sporna. Wówczas angażowanie się i wnikliwa ocena sytuacji przez polskich funkcjonariuszy ma dodatkowy wymiar, gdyż pozwala na zachowanie bezstronności.

W tym roku zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” na terytorium Republiki Chorwacji i Bułgarii pełni w sumie szesnastu funkcjonariuszy, w tym trzy policjantki, reprezentujących garnizony: kujawsko-pomorski, śląski, świętokrzyski, łódzki, warmińsko-mazurski, wielkopolski oraz dolnośląski.

Podkreślić należy, że polscy policjanci ściśle współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej oraz Wydziałem Konsularnym w Zagrzebiu i Sofii. Dotychczasowa współpraca była bardzo wysoko oceniana przez obie strony, co zapewne wynika z faktu, że zadania realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez dyplomację - bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronach internetowych: Ambasada Polska w Chorwacji oraz Ambasada Polska w Bułgarii.

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami w Republice Chorwacji jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Istarska, Komenda Miejska Policji w Puli:

+ 48 509 914 320

+ 48 798 763 218

+ 48 509 914 320 + 48 798 763 218 w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Primorsko-Goranska, Komenda Miejska Policji w Rjece:

+ 48 509 826 873

+ 48 512 105 493

+ 48 509 826 873 + 48 512 105 493 w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Zadarska, Komenda Miejska Policji w Biogradzie:

+ 48 509 914 962

+ 48 798 763 220

+ 48 509 914 962 + 48 798 763 220 w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Makarskiej:

+ 48 509 975 538

+ 48 509 979 547

+ 48 509 975 538 + 48 509 979 547 w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Trogirze:

+ 48 695 188 688

+ 48 506 211 215

+ 48 695 188 688 + 48 506 211 215 w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Dubrownicko-Neretwińskim, Komenda Miejska Policji w Dubrowniku:

+ 48 502 627 758

+ 48 798 763 274

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami w Republice Bułgarii pełniącym służbę jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

w miejscowości Nesebar:

+ 48 509 848 994

+ 48 509 976 436

+ 48 509 848 994 + 48 509 976 436 w Złotych Piaskach:

+ 48 797 320 086

+48 878 886 227.

Należy pamiętać, że wszystkie sytuacje wymagające interwencji należy zgłaszać w pierwszej kolejności miejscowym jednostkom Policji, w tym z wykorzystaniem europejskiego numeru alarmowego 112.

Pod wskazanymi numerami telefonów polscy policjanci pełnią dyżury w godzinach od 9:00 do 21:00, nie udzielają oni jednak informacji o charakterze turystycznym, gastronomicznym czy podobnym, co niestety zdażało się w latach minionych.

Naszym rodakom spędzającym wakacje w Chorwacji i Bułgarii życzymy udanego wypoczynku i późniejszych miłych wspomnień, zaś naszym policjantom jak najmniej powodów do podejmowania interwencji.