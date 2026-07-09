Policjant w czasie wolnym ruszył na ratunek. Wspólna akcja świadków i ratowników uratowała życie 75-latka Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Zauważył samochód, który nagle zatrzymał się na środku jezdni. Bez chwili wahania ruszył z pomocą. Dzięki zdecydowanej reakcji policjanta z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, wsparciu świadków oraz ratowników medycznych będących po dyżurze, udało się przywrócić czynności życiowe 75-letniego kierowcy, który zasłabł za kierownicą. Współdziałanie funkcjonariuszy, którzy mimo czasu wolnego od służby natychmiast ruszyli z pomocą, stworzyły łańcuch działań, dzięki któremu udało się uratować ludzkie życie.

Do zdarzenia doszło 2 lipca br. około godziny 19.00 w Kościanie. St. post. Daniel Mentel, policjant Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, w czasie wolnym od służby przejeżdżał prywatnym samochodem przez ul. Kościuszki. W pewnym momencie zauważył jadący z przeciwnego kierunku samochód marki Suzuki Swift, który nagle zatrzymał się na środku pasa ruchu.

Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał swój pojazd i podbiegł do kierowcy. Razem z dwoma świadkami, którzy również ruszyli z pomocą, zastał w samochodzie nieprzytomnego, około 75-letniego mężczyznę. Silnik pojazdu nadal pracował na wysokich obrotach, dlatego jedna z osób wyłączyła zapłon, podczas gdy policjant podjął działania mające na celu bezpieczne wydostanie kierowcy z samochodu.

Mężczyznę ułożono w pozycji bezpiecznej, a na polecenie policjanta jeden ze świadków zadzwonił pod numer alarmowy 112. Funkcjonariusz przejął rozmowę z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przekazując najważniejsze informacje i koordynując działania do czasu przyjazdu służb.

Po chwili na miejscu pojawił się ratownik medyczny, który również wracał do domu po zakończonym dyżurze. Gdy podczas oceny stanu poszkodowanego doszło do zatrzymania oddechu, wspólnie z policjantem natychmiast rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Niedługo później do akcji dołączyła także ratowniczka medyczna, będąca w czasie wolnym, która przejęła prowadzenie resuscytacji wraz z drugim ratownikiem.

W tym czasie zgodnie z informacją przekazaną przez operatora numeru alarmowego jeden ze świadków pobiegł po ogólnodostępny defibrylator AED znajdujący się w budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kościanie. Urządzenie zostało wykorzystane podczas prowadzonych działań ratunkowych, gdy u poszkodowanego dochodziło do kolejnych epizodów zatrzymania krążenia.

Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego wraz z lekarzem działania ratownicze zostały przejęte przez załogę karetki. Dzięki sprawnie prowadzonej akcji udało się przywrócić 75-latkowi czynności życiowe, a następnie przetransportować go do szpitala.

Po zakończeniu działań medycznych policjant zabezpieczył pozostawiony na jezdni pojazd i przekazał go patrolowi ruchu drogowego.

Ta historia pokazuje, że gotowość do niesienia pomocy nie zna godzin pracy ani munduru. Profesjonalna reakcja policjanta z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, zaangażowanie świadków oraz ratowników medycznych, którzy mimo czasu wolnego od służby natychmiast ruszyli z pomocą, stworzyły łańcuch działań, dzięki któremu udało się uratować ludzkie życie. To właśnie współpraca, opanowanie i szybkie podejmowanie decyzji mają w takich sytuacjach kluczowe znaczenie.