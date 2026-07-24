Wybierzmy najpopularniejszego sportowca na 100-lecie sportu w Policji! Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj W 2026 roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz – 100. rocznicę sportu w Policji. Z tej okazji Komenda Główna Policji zaprasza wszystkich do udziału w wyjątkowym plebiscycie, który wyłoni najpopularniejszego sportowca – policjanta lub pracownika Policji. Twój głos ma znaczenie!

Celem plebiscytu jest wyróżnienie i docenienie tych funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych, którzy z pasją łączą codzienną służbę z wybitnymi osiągnięciami sportowymi. Chcemy wspólnie celebrować stulecie sportowej pasji, determinacji i zasad fair play w policyjnych szeregach.

Plebiscyt jest organizowany w terminie 24 lipca - 28 października br. Wybór laureata leży w rękach internautów. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem oficjalnego profilu „Sport w Policji” na platformie Facebook. Plebiscyt rozpoczyna się 24 lipca br. w momencie rozpoczęcia zgłaszania kandydatów, na których będzie można głosować od 21 września br. Plebiscyt kończy się 28 października br. o godz. 12.00 z chwilą zakończenia zbierania głosów.

Swój głos może oddać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca aktywne (niefikcyjne) konto w serwisie Facebook.

Profile kandydatów zostaną opublikowane na profilu „Sport w Policji” na Facebooku, na stronie policja.pl oraz na Portalu Wewnętrznym KGP .

Organizatorem plebiscytu jest Komenda Główna Policji z siedzibą w Warszawie. Nad prawidłowym i transparentnym przebiegiem głosowania czuwać będzie powołana przez Komendanta Głównego Policji Komisja Plebiscytowa.

Dołącz do wspólnego świętowania stulecia sportu w Policji i oddaj głos na swojego faworyta!

Poniżej do pobrania szczegółowy regulamin wydarzenia oraz wymagane dokumenty.