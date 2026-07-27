Wizyta Dyrektora Wykonawczego CEPOL w Polsce Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj W dniach 23 -24 lipca br. w ramach centralnych obchodów Święta Policji z wizytą w Warszawie gościł nowo mianowany Dyrektor Wykonawczy Agencji UE ds. Szkoleń w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), Pan Jan Pecháček. Przed objęciem stanowiska pełnił on funkcję Dyrektora Wydziału Edukacji Międzynarodowej Biura Kształcenia i Szkolenia Policji Czeskiej. Reprezentował Republikę Czeską w Zarządzie CEPOL, Stowarzyszeniu Europejskich Szkół Policyjnych, Sieci Akademii Interpolu i EU CIVCOM. Dyrektor Pechacek posiada ponad 31- letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 10 lat na stanowiskach kierowniczych.

Punktem kulminacyjnym wizyty było odebranie z rąk Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia Brązowego Medalu Za Zasługi dla Policji. Medal ten został przyznany z uwagi na wkład w rozwój międzynarodowej współpracy szkoleniowej, która w dzisiejszej dobie jest jednym z kluczowych filarów efektywnej współpracy transgranicznej. Agencja CEPOL spełnia niezwykle istotną funkcję w przygotowaniu funkcjonariuszy organów ścigania UE do korzystania m.in. z unijnych narzędzi i mechanizmów wspomagających wymianę informacji i operacyjną współpracę Policji, a także w budowaniu stosownych zdolności instytucjonalnych w państwach trzecich.

Wizyta była również okazją do odbycia roboczych konsultacji dotyczących polskiego zaangażowania we współpracę szkoleniową w ramach CEPOL oraz przyszłości europejskiego systemu szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania. Rozmowy potwierdziły, że Polska odgrywa coraz większą rolę w międzynarodowej współpracy szkoleniowej, aktywnie uczestnicząc zarówno w wytyczaniu dalszych kierunków rozwoju Agencji i w upowszechnianiu europejskich standardów kształcenia, jak i w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych mających wymiar europejski oraz regionalny. Przykładem tych działań są szkolenia organizowane w 2026 r., dotyczące zagadnień związanych ze zwalczaniem przemytu migrantów, ochroną ofiar przestępstw, współpracą międzynarodową i wymianą informacji oraz funkcjonowaniem wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych. Podmiotem wiodącym pod tym względem pozostaje obecnie Szkoła Policji w Pile. Zaprezentowano również zakres działania i plany rozwoju Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego do zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych z siedzibą w Legionowie.

Dodatkowo, podczas spotkania podsumowano osiągnięcia półtorarocznego polsko-cypryjskiego przewodnictwa w Zarządzie Agencji oraz omówiono działalność Jednostki Krajowej ds. CEPOL w latach 2025-2026 wskazując na rosnące zainteresowanie polskich funkcjonariuszy ofertą szkoleniową CEPOL. Podkreślono postępy w pracach nad wdrażaniem Sektorowych Ram Kwalifikacji (Sectoral Qualifications Framework) dla organów ścigania, zaangażowanie Agencji w realizację szkoleń poświęconych problematyce wymiany informacji i wykorzystania unijnych systemów wielkoskalowych, oraz pilotażowego wdrożenia programu Train the trainer w obszarze współpracy transgranicznej, którego celem jest przygotowanie ekspertów do pełnienia w przyszłości roli wykładowców, co pozwoli na kaskadowe przekazanie wiedzy oraz dobrych praktyk Unii Europejskiej w tym obszarze. Podkreślono gotowość Szkoły Policji w Pile do organizacji w roku 2027, pod egidą CEPOL, prestiżowego spotkania z udziałem kierownictwa europejskich szkół Policji.

Kluczowym elementem wymiany podglądów była możliwość utworzenia Centrów Doskonalenia CEPOL. Będą to wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe rozwijane w oparciu o doświadczenie i zaplecze szkoleniowe państw członkowskich. Ich zadaniem będzie m.in. opracowywanie założeń programowych, realizacja szkoleń specjalistycznych i wspieranie rozwoju wiedzy eksperckiej dotyczącej wybranych obszarów zapobiegania i zwalczania przestępczości. Polska aktywnie włącza się w te działania, oferując możliwość wykorzystania Centrum Doskonalenia ds. zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych na potrzeby CEPOL. Podkreślano, że Centrum jest już wykorzystywane w ramach szkoleń realizowanych jako uzupełnienie działań operacyjnych EMPACT- narkotyki syntetyczne, którego Polska jest driverem. Efektywne funkcjonowanie Centrów Doskonalenia CEPOL będzie uwarunkowane połączeniem działań w obszarze pozyskiwania krajowych i unijnych środków finansowych w porozumieniu z Komisją Europejską. Umożliwi to dostosowanie zaplecza infrastrukturalnego do wymogów środowiska międzynarodowego oraz właściwe doposażenie w specjalistyczny sprzęt szkoleniowy.

Następnie Dyrektor Pechaćek zapoznał się z infrastrukturą szkoleniową Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz zwizytował na miejscu obiekty Centrum ds. zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych pod kątem możliwości ich wykorzystania na rzecz CEPOL.

W rozmowach po stronie polskiej uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP - Dyrektor insp. Ireneusz Sieńko ze współpracownikami, CBŚP - Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Łukasz Fołta oraz Naczelnik Wydziału ds. Narkotyków mł. insp. Michał Aleksandrowicz, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. dr Mariusz Jaworski wraz ze współpracownikami, a także kierownictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.