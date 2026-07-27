Obchody Święta Policji w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie (JSPP), pełniący służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządność EULEX w Kosowie, uroczyście obchodzili Święto Policji. Dla 105 funkcjonariuszy tworzących Jednostkę, tegoroczne obchody – z dala od domu i bliskich oraz w wymagających okolicznościach misji zagranicznej - miały wyjątkowy charakter.

Zorganizowana 25 lipca 2026 r. uroczystość stanowiła okazję do podkreślenia znaczenia służby polskich funkcjonariuszy poza granicami kraju oraz wyrażenia uznania dla ich profesjonalizmu, zaangażowania oraz poświęcenia.

W trakcie obchodów dowódca JSPP w Kosowie kom. Krzysztof Szymański podziękował wszystkim podległym policjantom za odpowiedzialną służbę oraz profesjonalne pełnienie obowiązków i realizację zadań w ramach misji EULEX w Kosowie. Dodał także, że taka postawa przyczynia się zarówno do realnego wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w rejonie Kosowa, jak również kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Obchody Święta Policji w kosowskiej Mitrovicy stanowiły także ważny moment dla wyróżnionych policjantów, którzy otrzymali awanse na wyższe stopnie policyjne. Możliwość odebrania nominacji w kontekście pełnienia misji zagranicznej miała dla policjantów szczególne znaczenie zarówno emocjonalne, jak i symboliczne.

Polska Policja na terenie Kosowa obecna jest od 2000 roku. Przez ten czas funkcjonariusze z różnych jednostek Policji z całego kraju przyczyniają się, wraz z partnerami zagranicznymi, do wzmacniania bezpieczeństwa i stabilizacji regionu. Obecnie służbę na terenie Kosowa pełni XXXIX zmiana JSPP.