Pierwsze półrocze 2026 roku - skuteczne działania pionu kryminalnego Policji Data publikacji 08.08.2026 Powrót Drukuj Mniej przestępstw kryminalnych, rekordowe zabezpieczenia narkotyków, wyższa wykrywalność najbardziej uciążliwych przestępstw oraz konsekwentny rozwój nowoczesnych narzędzi wspierających pracę śledczych – tak w skrócie można podsumować pierwsze sześć miesięcy 2026 roku w pionie kryminalnym Policji. Intensywne działania funkcjonariuszy, prowadzone we współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, przełożyły się na wymierne efekty w walce z najgroźniejszymi formami przestępczości.

Priorytetem Policji niezmiennie pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom poprzez skuteczne rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości. W pierwszym półroczu 2026 roku policjanci pionu kryminalnego prowadzili szeroko zakrojone działania operacyjne, procesowe i analityczne, które doprowadziły do rozbicia wielu zorganizowanych grup przestępczych, zatrzymania ich członków oraz ograniczenia działalności przestępczej w najważniejszych obszarach. Równolegle realizowano wielowątkowe postępowania przygotowawcze dotyczące najpoważniejszych przestępstw, koncentrując się między innymi na zwalczaniu przestępczości narkotykowej, handlu ludźmi oraz przestępczości zorganizowanej.

Mniej przestępstw i wyższa wykrywalność najbardziej uciążliwych czynów

W pierwszym półroczu 2026 roku Policja wszczęła 331 834 postępowania przygotowawcze. To o 10 781 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 3,1 proc. Jeszcze bardziej zmniejszyła się liczba przestępstw stwierdzonych – z 456 247 do 401 797, czyli o blisko 12 proc.

Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych wyniósł 78 proc. i utrzymał się na wysokim poziomie, potwierdzając skuteczność codziennej pracy policjantów prowadzących czynności operacyjne i dochodzeniowo-śledcze.

Szczególnie widoczne efekty przyniosły działania ukierunkowane na zwalczanie pięciu najbardziej uciążliwych dla obywateli kategorii przestępstw: kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży z włamaniem, kradzieży pojazdów, rozbojów, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych oraz bójek i pobić.

W tej grupie liczba wszczętych postępowań zmniejszyła się o ponad 10 proc., natomiast liczba przestępstw stwierdzonych spadła o 12,8 proc. Jednocześnie odnotowano wyraźną poprawę wykrywalności – wskaźnik wzrósł z 66,6 proc. do 69 proc.

Na szczególną uwagę zasługują wyniki osiągnięte w przypadku przestępstw najbardziej dotykających mieszkańców. Wykrywalność kradzieży cudzej rzeczy wzrosła o 3,4 punktu procentowego, kradzieży z włamaniem o 1,8 punktu procentowego, natomiast rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych aż o 2,2 punktu procentowego. Są to rezultaty świadczące o wysokiej skuteczności działań prowadzonych zarówno przez policjantów służby kryminalnej, jak i funkcjonariuszy jednostek terenowych.

Rekordowe uderzenie w przestępczość narkotykową

Pierwsze sześć miesięcy 2026 roku przyniosło najlepszy wynik w historii Policji w zakresie zabezpieczania narkotyków. Dzięki konsekwentnym działaniom wymierzonym w producentów i handlarzy środków odurzających funkcjonariusze zabezpieczyli na terenie Polski rekordowe 92,3 tony narkotyków. Dla porównania – w całym 2025 roku było to 44,3 tony.

To oznacza, że już po pierwszym półroczu bieżącego roku ilość zabezpieczonych narkotyków była ponad dwukrotnie większa niż w całym roku poprzednim. Dodatkowo, dzięki informacjom przekazanym przez polską Policję partnerom zagranicznym, poza granicami kraju przejęto kolejne ponad 8 ton narkotyków. Łącznie wyeliminowano z nielegalnego obrotu ponad 100 ton środków odurzających i substancji psychotropowych.

O skuteczności prowadzonych działań świadczy również liczba zlikwidowanych laboratoriów narkotykowych. W Polsce funkcjonariusze zlikwidowali 62 nielegalne laboratoria, a dzięki współpracy międzynarodowej doprowadzili także do likwidacji kolejnych 11 takich miejsc poza granicami kraju.

Jednym z najważniejszych uderzeń w międzynarodową przestępczość narkotykową była realizacja przeprowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Rozbito międzynarodową strukturę przestępczą odpowiedzialną za przemyt i produkcję narkotyków. Operacja została uznana za jedno z największych uderzeń w przestępczość narkotykową w historii Unii Europejskiej.

https://policja.pl/pol/aktualnosci/272140,Najwieksze-uderzenie-w-przestepczosc-narkotykowa-w-historii-UE.html

Oszustwa „na legendę” - rosnące zagrożenie i skuteczna reakcja Policji

Jednym z istotnych wyzwań dla policjantów w obszarze przestępczości przeciwko mieniu pozostają oszustwa popełniane metodą „na legendę”. Sprawcy wykorzystują emocje, zaufanie i presję czasu, aby nakłonić swoje ofiary do przekazania pieniędzy lub udostępnienia informacji umożliwiających dostęp do środków finansowych.

Na wzrost liczby odnotowanych oszustw metodą „na legendę” wpływ miały dwa czynniki. Z jednej strony sprawcy coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie - narzędzia informatyczne, sieci teleinformatyczne oraz rozwiązania umożliwiające ukrycie ich tożsamości. Modyfikują swoje metody działania i dostosowują je do nowych możliwości technicznych oraz codziennych zachowań obywateli.

Z drugiej strony wzrost liczby takich przestępstw jest również efektem rozszerzenia katalogu kwalifikacji prawnych o oszustwa popełniane z wykorzystaniem systemów informatycznych, sieci teleinformatycznych oraz narzędzi służących do anonimizacji działań sprawców.

W pierwszym półroczu 2026 roku odnotowano 5 656 takich przestępstw. To o 1 145 więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, kiedy stwierdzono 4 511 przypadków. Wzrost wyniósł 25,38 proc.

W pierwszym półroczu 2026 roku wzrosła również liczba osób pokrzywdzonych – odnotowano 5 893 ofiary tego rodzaju oszustw. Rok wcześniej było ich 4 658. Oznacza to wzrost o 1 235 osób.

Jednocześnie policjanci skutecznie zwalczający ten rodzaj przestępczości osiągnęli wyraźny wzrost wykrywalności sprawców – wskaźnik ten zwiększył się o 15,93 punktu procentowego w porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku.

Łączna wartość strat poniesionych przez pokrzywdzonych wyniosła ponad 134,6 mln zł. Policjanci odzyskali natomiast mienie o wartości ponad 3,6 mln zł.

Walka z oszustwami pozostaje jednym z ważnych obszarów działań Policji. Oprócz czynności wykrywczych funkcjonariusze prowadzą także szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przypominając, że żadna instytucja - bank, Policja czy urząd - nie prosi telefonicznie o przekazanie pieniędzy lub kodów dostępu.

Handel ludźmi - przestępstwo przeciwko wolności człowieka

Zwalczanie handlu ludźmi pozostaje jednym z priorytetowych zadań Policji. To przestępstwo szczególnie niebezpieczne, ponieważ uderza w podstawowe prawa i wolności człowieka, często wiążąc się z przemocą, wykorzystaniem ekonomicznym, pozbawieniem wolności oraz dramatycznymi doświadczeniami ofiar.

Skuteczne przeciwdziałanie temu procederowi wymaga ścisłej współpracy międzynarodowej. W dniach 6–12 czerwca 2026 roku polska Policja uczestniczyła w działaniach Joint Action Days (JAD), realizowanych w ramach operacji Global Chain, prowadzonej na platformie EMPACT THB koordynowanej przez Europol w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Celem działań było zwalczanie różnych form handlu ludźmi – od wykorzystywania seksualnego, przez pracę przymusową, po zmuszanie ofiar do popełniania przestępstw czy żebractwa. W operację zaangażowane były wszystkie komendy wojewódzkie Policji, Komenda Stołeczna Policji oraz Straż Graniczna.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i czynności operacyjno-śledczych zidentyfikowano cztery ofiary handlu ludźmi. Wśród nich znalazły się osoby wykorzystywane do pracy przymusowej, pracy niewolniczej, żebractwa oraz świadczenia usług seksualnych.

Każdy przypadek ujawnienia domniemanej ofiary handlu ludźmi traktowany jest przez Policję indywidualnie. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz zapewnienie właściwej ochrony osobom.

Mniej zabójstw - ochrona życia pozostaje najważniejszym zadaniem

Każde zabójstwo wymaga natychmiastowej i kompleksowej reakcji funkcjonariuszy - od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, przez działania procesowe i operacyjne, aż po zatrzymanie sprawcy.

W pierwszym półroczu 2026 roku liczba stwierdzonych zabójstw zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Od stycznia do czerwca 2025 roku policjanci odnotowali 272 takie przestępstwa, natomiast w 2026 roku - 230. Oznacza to spadek o 15,4 proc.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, najczęstszymi motywami zabójstw pozostawały konflikty rodzinne, którym często towarzyszyło spożywanie alkoholu przez sprawców. Istotną grupę stanowiły również zabójstwa o charakterze rabunkowym.

Przestępczość z udziałem cudzoziemców - skuteczna reakcja na zmieniające się zagrożenia

Bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terytorium Polski jest jednym z podstawowych zadań Policji. Funkcjonariusze na bieżąco analizują zmieniające się zjawiska przestępcze i podejmują działania adekwatne do aktualnych zagrożeń.

W pierwszym półroczu 2026 roku zmniejszył się udział cudzoziemców w strukturze wykrytych sprawców przestępstw. W analogicznym okresie 2025 roku stanowili oni 6,18 proc. wszystkich podejrzanych (9 333 osoby), natomiast w 2026 roku – 5,95 proc. (8 451 osób). Oznacza to spadek o 882 osoby.

Wśród podejrzanych cudzoziemców 7 620 osób stanowili obywatele państw spoza strefy Schengen. Najczęściej popełnianymi przez cudzoziemców przestępstwami były: kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu, posiadanie narkotyków oraz kradzieże.

Najliczniejsze grupy podejrzanych stanowili obywatele Ukrainy (4 990), Gruzji (616), Białorusi (494), Kolumbii (237) oraz Mołdawii (209).

Policja kontynuowała działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W pierwszym półroczu 2026 roku funkcjonariusze przekazali Straży Granicznej 1 356 cudzoziemców, wobec których podjęto czynności zmierzające do zobowiązania ich do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby te zostały również objęte zakazem ponownego wjazdu do strefy Schengen.

Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości

Ustalanie miejsca pobytu osób poszukiwanych oraz zatrzymywanie osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości to jedno z najważniejszych zadań pionu kryminalnego Policji.

Każdego dnia funkcjonariusze prowadzą działania wymagające połączenia doświadczenia, wiedzy operacyjnej oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi analitycznych. Celem jest szybkie ustalenie miejsca pobytu osób poszukiwanych i doprowadzenie ich przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.

W pierwszym półroczu 2026 roku do Policji wpłynęło ponad 76 tys. podstaw poszukiwań obejmujących m.in. listy gończe, nakazy doprowadzenia, zarządzenia ustalenia miejsca pobytu oraz zawiadomienia dotyczące osób zaginionych. W tym samym czasie wydano ponad 14,5 tys. listów gończych.

Istotną rolę w skutecznym poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców odgrywa Punkt Kontaktowy ENFAST działający w strukturze Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. To element europejskiej sieci wyspecjalizowanych zespołów zajmujących się poszukiwaniem osób szczególnie niebezpiecznych, wobec których wydano listy gończe lub Europejskie Nakazy Aresztowania.

Dzięki działaniom prowadzonym w ramach sieci ENFAST w pierwszym półroczu 2026 roku zatrzymano 32 szczególnie niebezpieczne osoby poszukiwane. Spośród nich 26 było poszukiwanych przez polskie organy ścigania, a 6 zatrzymano w Polsce na podstawie poszukiwań prowadzonych przez inne państwa europejskie.

Poszukiwania osób zaginionych – liczy się każda minuta

Za każdym zgłoszeniem zaginięcia stoi człowiek i jego najbliżsi. Dlatego każda sprawa traktowana jest przez Policję indywidualnie, a działania poszukiwawcze rozpoczynają się niezwłocznie, z uwzględnieniem stopnia zagrożenia życia lub zdrowia osoby zaginionej.

Do końca czerwca 2026 roku Policja prowadziła poszukiwania 6 879 osób zaginionych. Wśród nich 1 465 osób zakwalifikowano do pierwszego poziomu poszukiwań, obejmującego sytuacje, w których istnieje bezpośrednie i realne zagrożenie życia lub zdrowia.

W pierwszym półroczu 2026 roku zakończono 6 942 sprawy dotyczące osób zaginionych. Wskaźnik skuteczności wyniósł 103 proc., co wynika z odnalezienia również osób, których zaginięcia zgłoszono jeszcze przed rozpoczęciem 2026 roku. To potwierdza ciągłość i konsekwencję działań prowadzonych przez policjantów.

Cyfryzacja – nowoczesne narzędzia pomagają w skuteczniejszym ściganiu sprawców

Policja konsekwentnie rozwija rozwiązania informatyczne, które wspierają pracę funkcjonariuszy i usprawniają prowadzenie postępowań przygotowawczych.

Od stycznia 2026 roku funkcjonuje pełna elektroniczna wymiana informacji pomiędzy jednostkami Policji i prokuraturą prowadzącymi postępowania przygotowawcze. Jest to efekt porozumienia podpisanego 10 grudnia 2025 roku przez Komendanta Głównego Policji i Prokuratora Krajowego dotyczącego współpracy systemów PROK-SYS oraz Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ).

Cyfrowa wymiana danych obejmuje informacje dotyczące prowadzonych postępowań, dowodów rzeczowych oraz przekazywania cyfrowych akt spraw karnych. Rozwiązanie skróciło czas wymiany dokumentów, ograniczyło konieczność wielokrotnego przekazywania tych samych informacji i poprawiło jakość danych wykorzystywanych przez policjantów oraz prokuratorów.

Kolejnym krokiem jest rozwój Elektronicznego Rejestru Badań Kryminalistycznych (e-RBK), który pozwoli na stworzenie jednolitego elektronicznego obiegu informacji dotyczących badań kryminalistycznych wykonywanych przez policyjne laboratoria.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne zwiększają możliwości analizy informacji, usprawniają współpracę między jednostkami oraz przyczyniają się do jeszcze skuteczniejszego ścigania sprawców przestępstw.

Bezpieczeństwo dzięki współpracy i wymianie informacji

Współczesna przestępczość coraz częściej przekracza granice państw. Dlatego jednym z kluczowych elementów działań Policji jest rozwój współpracy międzynarodowej oraz wykorzystanie europejskich systemów informacyjnych.

Projekt „NEXUS - Efektywna wymiana informacji i wykorzystanie wielkoskalowych systemów informacyjnych UE w walce z poważną przestępczością” ma zapewnić policjantom szybki i bezpieczny dostęp do danych wykorzystywanych w zwalczaniu najpoważniejszych zagrożeń.

Realizacja projektu, a także dalszy rozwój systemów SIS, VIS i PNR oraz wdrażanie nowych rozwiązań Unii Europejskiej, zwiększą możliwości Policji w zakresie wymiany informacji i skutecznego reagowania na zagrożenia.

Pierwsze półrocze 2026 roku potwierdziło skuteczność działań polskiej Policji w walce z najpoważniejszymi formami przestępczości. Spadek liczby przestępstw kryminalnych, rekordowe zabezpieczenia narkotyków, efektywne poszukiwania osób oraz rozwój cyfrowych narzędzi wspierających pracę funkcjonariuszy są efektem profesjonalizmu policjantów i pracowników Policji oraz współpracy z partnerami w kraju i za granicą.

Za każdą statystyką stoją konkretne działania - godziny pracy funkcjonariuszy, decyzje operacyjne, zabezpieczone dowody i sprawy, które dzięki ich zaangażowaniu znalazły swój finał.

* Dane liczbowe – stan na dzień 7 lipca 2026 r.