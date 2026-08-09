Pierwsze półrocze 2026 roku – skuteczne działania Policji w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i ekonomicznej Data publikacji 09.08.2026 Powrót Drukuj Pierwsze półrocze 2026 roku potwierdza skuteczność Policji w walce z przestępczością gospodarczą i ekonomiczną. Dziesiątki tysięcy wszczętych postępowań, bardzo wysoka wykrywalność oraz niemal 2 mld zł zabezpieczonego mienia to wymierne efekty działań ukierunkowanych na ochronę gospodarki, finansów i interesów obywateli.

Zabezpieczone mienie

Od stycznia do czerwca 2026 r. w prowadzonych przez Policję postępowaniach przygotowawczych, na poczet przyszłych kar oraz w celu naprawienia szkody, zwrotu korzyści pokrzywdzonym i przepadku, zabezpieczono przedmioty, pojazdy, środki pieniężne, udziały w spółkach, akcje oraz nieruchomości o łącznej wartości 1 901 149 442 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku, kiedy wartość zabezpieczonego mienia wyniosła 1 248 853 498 zł, oznacza to wzrost o 50%.

Odzyskane mienie

W pierwszym półroczu 2026 roku w postępowaniach zakończonych przez Policję odzyskano mienie pokrzywdzonych o wartości 184 336 068 zł. Dla porównania w analogicznym okresie 2025 roku odzyskano mienie o wartości 122 082 714 zł, co oznacza wzrost o ponad 50%.

Przestępczość ekonomiczna

W pierwszym półroczu 2026 roku działania polskiej Policji charakteryzowały się wysoką skutecznością zwalczania przestępczości ekonomicznej. Wszczęto 27 610 postępowań przygotowawczych dotyczących przestępczości ekonomicznej, co świadczy o aktywnym reagowaniu na zgłoszenia i skutecznej identyfikacji zagrożeń. Stwierdzono 88 076 przestępstw, z czego 83 522 wykryto, osiągając wskaźnik wykrywalności na poziomie 94,58%.

W trakcie prowadzonych postępowań ustalono 10 473 podejrzanych.

Działania funkcjonariuszy koncentrowały się przede wszystkim na zwalczaniu przestępczości podatkowej, akcyzowej, środowiskowej, naruszeń praw własności intelektualnej, nielegalnego obrotu produktami leczniczymi oraz oszustw gospodarczych.

1. Przestępczość podatkowa, akcyzowa i hazardowa

Działania Policji obejmowały zwalczanie wyłudzeń podatku VAT, podatku akcyzowego oraz przestępczości związanej z organizowaniem nielegalnych gier hazardowych.

W pierwszym półroczu 2026 roku:

- wszczęto 1 460 postępowań (112% wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2025 r.),

- stwierdzono 4 468 przestępstw,

- wykryto 4 411 przestępstw,

- ustalono 1 019 podejrzanych, co stanowi 104,7% wartości osiągniętej rok wcześniej.

Działania Policji ukierunkowane na ograniczanie szarej strefy znajdują odzwierciedlenie zarówno we wzroście liczby ujawnianych przestępstw podatkowych, jak również w skutecznym zwalczaniu nielegalnego rynku wyrobów tytoniowych. Konsekwentna likwidacja miejsc nielegalnej produkcji oraz identyfikowanie zorganizowanych grup przestępczych ogranicza funkcjonowanie podmiotów działających poza legalnym obrotem gospodarczym.

Wybrane realizacje:

Zatrzymania sprawców wystawiających fikcyjne faktury

Uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT i praniem pieniędzy

Zwalczanie przestępczości akcyzowej w garnizonie śląskim

Uderzenie w rynek nielegalnej dystrybucji wyrobów tytoniowych w Kielcach

Udaremnienie wprowadzenia do obrotu 3,5 mln sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy

Zwalczanie procederu organizowania nielegalnych gier hazardowych

2. Przestępstwa wyrządzające szkodę środowisku naturalnemu

Działania funkcjonariuszy obejmowały zwalczanie przestępstw związanych z bezprawnym gospodarowaniem odpadami, naruszeniami przepisów prawa Unii Europejskiej i Konwencji CITES, niehumanitarnym traktowaniem zwierząt, kłusownictwem oraz nielegalnym rybactwem śródlądowym.

W pierwszym półroczu 2026 roku:

- wszczęto 3 442 postępowania (103,67% wyniku z analogicznego okresu 2025 r.),

- stwierdzono 2 936 przestępstw,

- wykryto 2 403 przestępstwa,

- ustalono 1 415 podejrzanych (108,02% wyniku z analogicznego okresu 2025 r.).

Wybrane realizacje:

Zabezpieczenie 148 pytonów królewskich

Zabezpieczenie kameleonów i węży podczas targów zwierząt egzotycznych

Uderzenie w tzw. mafię śmieciową

Nielegalny transgraniczny przewóz blisko 3000 ton odpadów

3. Naruszenia praw własności intelektualnej

Działania Policji koncentrowały się na zwalczaniu naruszeń praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej.

W pierwszym półroczu 2026 roku:

- wszczęto 504 postępowania (103,07% wyniku z analogicznego okresu 2025 r.),

- stwierdzono 4 645 przestępstw,

- wykryto 4 585 przestępstw,

- ustalono 382 podejrzanych (114,71% wyniku z analogicznego okresu 2025 r.).

Wybrane realizacje:

Ujawnienie nielegalnej produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety

Zatrzymanie dwóch osób podejrzanych o wprowadzanie do obrotu podrabianych produktów

Nielegalny handel odzieżą i akcesoriami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek

Likwidacja magazynu z podrobionymi perfumami oraz obuwiem

4. Nielegalny obrót produktami leczniczymi

Policjanci prowadzili działania ukierunkowane na identyfikowanie i eliminowanie nielegalnego wprowadzania produktów leczniczych do obrotu.

W pierwszym półroczu 2026 roku:

- wszczęto 539 postępowań,

- stwierdzono 529 przestępstw,

- wykryto 360 przestępstw,

- ustalono 55 podejrzanych.

Wybrane realizacje:

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem substancjami zabronionymi w sporcie

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i sprzedażą nielegalnych sterydów oraz sfałszowanych produktów leczniczych

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu silne leki narkotyczne

5. Oszustwa gospodarcze

Przeciwdziałanie oszustwom gospodarczym pozostaje jednym z najważniejszych obszarów działalności Policji w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej.

W pierwszym półroczu 2026 roku:

- wszczęto 11 808 postępowań,

- stwierdzono 42 459 przestępstw,

- wykryto 39 303 przestępstwa,

- ustalono 4 105 podejrzanych.

Wybrane realizacje:

Zatrzymania osób w sprawie łódzkiego dewelopera oszusta

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą „na garnki”

Uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą popełniającą przestępstwa gospodarcze i skarbowe

Zabezpieczenie blisko 1 mln 260 tys. złotych

Zatrzymania w sprawie wyłudzeń co najmniej 2,3 mln zł z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Skuteczne działania Policji prowadzone w pierwszym półroczu 2026 roku potwierdzają konsekwentne zaangażowanie funkcjonariuszy w zwalczanie przestępczości gospodarczej i ekonomicznej. Efekty prowadzonych postępowań znajdują odzwierciedlenie zarówno w wysokiej wykrywalności sprawców, jak i w wartości zabezpieczonego oraz odzyskanego mienia, co przekłada się na ochronę interesów Skarbu Państwa, przedsiębiorców i obywateli.



6. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej

Zwalczanie przestępczości korupcyjnej pozostaje jednym z priorytetowych obszarów działalności Policji. W Polsce wykrywalność przestępstw korupcyjnych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wynosi od 99% do 100%.

Rola Policji

Spośród wszystkich podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem korupcji Policja pozostaje organem wiodącym. W 2025 roku Policja dokonała rejestracji 98% informacji kryminalnych dotyczących przestępczości korupcyjnej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.

Skuteczność działań w tym obszarze jest efektem systematycznego wzmacniania struktur odpowiedzialnych za rozpoznawanie i zwalczanie korupcji oraz dostosowywania ich do zmieniających się zagrożeń. Przestępczość korupcyjna ewoluuje wraz ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi, dlatego Policja stale rozwija kompetencje funkcjonariuszy, doskonali metody wykrywania przestępstw oraz wzmacnia współpracę z krajowymi i międzynarodowymi partnerami.

W odpowiedzi na współczesne wyzwania wdrażane są zmiany organizacyjne, których celem jest zwiększenie skuteczności ścigania sprawców przestępstw korupcyjnych. W strukturze Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej i Korupcji Komendy Głównej Policji funkcjonuje Wydział do Walki z Korupcją, którego kompetencje zostały rozszerzone i dostosowane do nowych wyzwań. Wydział obejmuje wyspecjalizowane zespoły odpowiedzialne m.in. za analizę zagrożeń korupcyjnych, koordynację działań operacyjnych, współpracę międzynarodową oraz szkolenia i profilaktykę antykorupcyjną.

Równolegle struktury organizacyjne komórek do walki z korupcją w komendach wojewódzkich Policji i Komendzie Stołecznej Policji zostały wzmocnione kadrowo oraz ujednolicone, poprzez połączenie kompetencji operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych w ramach jednej komórki organizacyjnej. Rozwiązanie to usprawnia zarządzanie prowadzonymi sprawami, przyspiesza wymianę informacji oraz pozwala na efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego i analitycznego Policji. Przeprowadzono również zmiany regulaminów wszystkich komend wojewódzkich w wyniku czego dotychczasowe Wydziały do Walki z Przestępczością Gospodarczą otrzymały nazwy Wydziałów do Walki z Przestępczością Ekonomiczną. Jednocześnie na poziomie komend miejskich, rejonowych i powiatowych pozostawiono zadania związane z rozpoznawaniem lokalnych zagrożeń korupcyjnych oraz prowadzeniem mniej skomplikowanych postępowań, co zapewnia sprawne funkcjonowanie jednolitego systemu przeciwdziałania korupcji w całym kraju.

Istotnym elementem działań Policji pozostaje również rozwój profilaktyki i edukacji antykorupcyjnej. Celem prowadzonych przedsięwzięć jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń korupcyjnych, sposobów ich rozpoznawania oraz konsekwencji prawnych takich przestępstw. Działania profilaktyczne są jednym z priorytetów Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej i Korupcji KGP i stanowią ważne uzupełnienie działań wykrywczych oraz procesowych.

W latach 2024–2025 ogólna liczba wszczętych postępowań przygotowawczych dotyczących przestępczości korupcyjnej utrzymywała się na zbliżonym poziomie.

- 2024 r. – 1 072 postępowania,

- 2025 r. – 1 070 postępowań,

- I półrocze 2026 r. – 521 postępowań.

W obszarze tzw. twardej korupcji, obejmującym przestępstwa z art. 228 k.k., art. 229 k.k., art. 231 § 2 k.k. oraz art. 296a k.k., wszczęto:

- 2024 r. – 602 postępowania,

- 2025 r. – 609 postępowań,

- I półrocze 2026 r. – 307 postępowań.

Największą liczbę wszczętych postępowań stanowiły sprawy dotyczące czynów z art. 229 k.k. (udzielenie korzyści majątkowej, łapownictwo czynne)

W latach 2024–2025 wzrosła liczba przestępstw stwierdzonych o charakterze korupcyjnym.

- 2024 r. – 21 906 przestępstw,

- 2025 r. – 29 822 przestępstwa,

- I półrocze 2026 r – 14 383 przestępstwa.



W obszarze tzw. twardej korupcji liczba przestępstw stwierdzonych wzrosła z 3 105 w 2024 roku do 4 416 w 2025 roku, natomiast w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosła 7 801. Największą grupę stanowiły przestępstwa kwalifikowane z art. 228 k.k. (przyjęcie korzyści majątkowej, łapownictwo bierne)

Liczba ustalonych podejrzanych w sprawach korupcyjnych również utrzymywała tendencję wzrostową.

- 2024 r. – 1 283 podejrzanych,

- 2025 r. – 1 435 podejrzanych,

- I półrocze 2026 r – 658 podejrzanych.

W obszarze tzw. twardej korupcji największa liczba ustalonych podejrzanych dotyczy czynów z art. 229 k.k.

- 2024 r. – 720 podejrzanych,

- 2025 r. – 820 podejrzanych,

- I półrocze 2026 r – 398 podejrzanych.

Wybrane realizacje

Poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej przez lekarza psychiatrę

Uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem fikcyjnych studiów i szkoleń

Fikcyjni uczniowie i gigantyczne oszustwo

Uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem fikcyjnych studiów i szkoleń