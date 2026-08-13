Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany przez policjantów z Jastrzębia-Zdroju Data publikacji 13.08.2026 Powrót Drukuj Jastrzębscy policjanci zajmujący się poszukiwaniami osób zatrzymali 41-letniego mężczyznę ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa. Jastrzębianin zostanie przekazany teraz właściwym organom.

Po uzyskaniu informacji o możliwym miejscu pobytu poszukiwanego, jastrzębscy policjanci rozpoczęli działania mające na celu jego zatrzymanie. W środę 12 sierpnia około 18.30 mundurowi namierzyli 41-latka na terenie Jastrzębia-Zdroju. Mężczyzna został zatrzymany, a dziś doprowadzony do Prokuratury na dalsze czynności procesowe.

Jastrzębianin na przełomie 2022 i 2023 roku był zatrudniony w Niemczech jako opiekun 81-letniej kobiety. Wtedy też dopuścił się kradzieży jej pieniędzy, biżuterii, srebrnej zastawy stołowej, modeli lokomotyw, a także 17 razy posłużył się kartą bankomatową seniorki. Łączna kwota, na którą została oszukana podopieczna, oszacowano na ponad 30 tysięcy EURO.

Europejski Nakaz Aresztowania jest decyzją wydawaną przez sąd lub inny uprawniony organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Umożliwia on zatrzymanie osoby poszukiwanej na terytorium innego państwa członkowskiego i przekazanie jej do kraju, który prowadzi postępowanie karne lub w którym ma zostać wykonana orzeczona kara. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi współpracy państw Unii Europejskiej w ściganiu osób podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw oraz tych, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej.\

Dzięki takim rozwiązaniom - współpracy międzynarodowej oraz szybkiej wymianie informacji między organami ścigania - podejrzani o popełnienie najpoważniejszych przestępstw nie mogą liczyć na bezkarność, nawet jeśli opuszczą kraj, w którym do niego doszło.