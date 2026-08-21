Wspólne włosko-polskie patrole policyjne w Wenecji Data publikacji 21.08.2026 Powrót Drukuj Od dnia 17 sierpnia br. w Wenecji, na zaproszenie kierownictwa włoskich organów ścigania, dwóch polskich policjantów realizuje wspólne patrole wraz z włoskimi Karabinierami.

Od wielu lat Włochy stanowią jedno z państw najczęściej odwiedzanych przez turystów z Polski. Według danych statystycznych GUS z 2025 r., obywatele z Polski odbyli blisko milion pięćset tysięcy podróży do tego państwa, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, co stanowi wzrost o ok. dwieście tysięcy względem 2024 r.

Ze względu na znaczącą liczbę turystów z obydwu państw, już w 2016 r. zostało zawarte Porozumienie Wykonawcze pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli.

O ile w minionych latach przyjęto, że strona polska deleguje policjantów do wsparcia włoskich kolegów zwłaszcza podczas wzmożonego ruchu turystycznego w sezonie zimowym na włoskich stokach alpejskich, to w 2024 r. zainaugurowano wspólne patrole na terenie Włoch również w sezonie letnim. W 2025 r. na zaproszenie strony włoskiej, sześciu policjantów realizowało wspólne patrole zimowe w miejscowościach Moena i Madonna di Campiglio, oraz czterech w okresie letnim w Wenecji i Florencji. Polscy Policjanci brali również udział w koordynowanej przez stronę włoską operacji zabezpieczenia obchodów katolickiego Roku Jubileuszowego 2025.

W marcu bieżącego roku, czterech polskich policjantów-narciarzy realizowało wspólne patrole z funkcjonariuszami Polizia di Stato w miejscowości Moena: Polscy policjanci pełnią służbę na włoskich stokach narciarskich.

Ponadto, w maju br. strona włoska zaprosiła polskich funkcjonariuszy również do wsparcia zabezpieczenia obchodów 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino: Lubelski policjant dba o bezpieczeństwo polskich turystów we Włoszech.

Patrole międzynarodowe są szczególnie efektywną, sprawdzoną w praktyce formą współpracy, cenioną nie tylko przez naszych rodaków, ale przede wszystkim partnerów zagranicznych, jak i naszą służbę dyplomatyczną, stąd też mają już kilkunastoletnią tradycję. Przykładem takiej współpracy są bez wątpienia działania organizowane w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu realizowanego w Republice Chorwacji pod nazwą "Miejsce Bezpiecznej Turystyki", jak również z policją bułgarską, gdzie polscy funkcjonariusze pełnią służbę w miejscowościach wypoczynkowych położonych na wybrzeżu Morza Czarnego.

W tym roku delegowano do Wenecji asp Krzysztofa Krystę i sierż. Jacka Dobczyńskiego z garnizonu lubelskiego, którzy pełnią zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” we Włoszech. Należy zaznaczyć, że wszyscy delegowani funkcjonariusze posługują się językiem włoskim lub angielskim, co bez wątpienia jest bardzo przydatne w komunikowaniu się z włoskimi kolegami.

Do zadań polskich policjantów pełniących służbę w Wenecji należy asystowanie funkcjonariuszom włoskim w czynnościach służbowych podejmowanych wobec polskich turystów, aby zapewnić im jak najbardziej bezpieczny i komfortowy pobyt na terenie Republiki Włoskiej, a tym samym podtrzymanie statusu obywateli polskich za granicą, jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami innych państw.

Podczas realizacji tego rodzaju przedsięwzięć policjanci spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych rodaków i wyrazami sympatii. Pomoc ze strony polskich policjantów jest bardzo dobrze oceniana przez polskich obywateli, albowiem znacznie ułatwia wszelkie niezbędne kontakty z włoskimi służbami.

Niemniej jednak korzystając z uroków Wenecji nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa i poszanowania praw lokalnych. Zachowanie takie pozwoli ograniczyć kontakty z naszymi policjantami do sympatycznych chwil podczas wykonywania pamiątkowych zdjęć, czego życzymy naszym turystom.

Wartym wspomnienia faktem jest, że współpraca z partnerem z Włoch jest dwustronna, a w dniach 19 lipca – 2 sierpnia br. dwóch 2 włoskich funkcjonariuszy realizowało wspólne patrole w Krakowie i również 2 Włochów realizowało obowiązki we Wrocławiu, o czym informowaliśmy w komunikacie: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie podziękował parze włoskich policjantów za wspólne patrole na terenie miasta

(Biuro Prewencji Policji KGP)