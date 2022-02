Seniorze zobacz, jak oszuści mogą próbować pozbawić Cię życiowych oszczędności Data publikacji 14.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niestety, pomimo podejmowania przez dolnośląskich funkcjonariuszy najróżniejszych inicjatyw, które mają na celu informowanie i ostrzeganie seniorów przed działaniami oszustów starających się wyłudzać od nich pieniądze, wciąż dochodzi na terenie Dolnego Śląska do przestępstw na szkodę osób starszych. Przestępcy nadal wykorzystują liczne legendy, pod przykrywką których wyłudzają bardzo często oszczędności życia swoich ofiar. Dlatego, aby pokazać osobom w wieku senioralnym, jak może wyglądać schemat działania oszustów w praktyce, ponownie publikujemy filmy, które obrazują najpopularniejsze metody, jakimi posługują się przestępcy. Seniorze zobacz te materiały i nie daj się oszukać!

Czym różni się oszukanie seniora na przykład metodą na wnuczka od kradzieży pojazdu albo włamania do piwnicy? Różnic można by wymieniać wiele, ale jest jedna bardzo istotna. Przy próbach oszustwa metodą na wnuczka, policjanta, inkasenta czy pracownika administracji skarbowej to my sami mamy 100-procentowy wpływ na to, czy zostaniemy ofiarą. Niestety nadal znajdują się starsi ludzie, którzy nieświadomi, a może tak bardzo ufni, przekazują często całe oszczędności swojego życia wyłudzającym je przestępcom. Świadomość ludzi wzrosła i to jest pocieszające. Niestety oszuści stosują coraz to nowsze metody w sposobie swojego działania i zbyt często osiągają zamierzony cel, pozbawiając swoje ofiary środków finansowych.

Dlatego dolnośląscy policjanci każdego dnia podejmują najróżniejsze inicjatywy, aby uświadamiać osobom starszym oraz ich bliskim skalę zagrożeń, jakie czyhają na seniorów ze strony oszustów. Spotkania, prelekcje, mnogość materiałów informacyjnych wręczanych osobom starszym przy okazji wizyt w klubach seniora, patrolowania ogrodów działkowych czy obchodów rejonów służbowych realizowanych przez dzielnicowych. Funkcjonariusze spotykają się ze starszymi osobami nawet w sieci, za sprawą innowacyjnego programu „Senior online”. Wszystko po to, aby próby wyłudzenia pieniędzy podejmowane przez oszustów były nieskuteczne i każdy dolnośląski senior widział, jak się zachować, gdy zostanie obrany za cel przez bezwzględnego przestępcę, który będzie chciał wyłudzić jego gromadzone przez długie lata oszczędności.

Dziś ponownie publikujemy filmy przygotowane przez komendę powiatową w Jaworze, które obrazują najpopularniejsze metody, jakimi posługują się przestępcy, aby pokazać osobom w wieku senioralnym, jak może wyglądać schemat działania oszustów w praktyce.

Materiały te dedykowany właśnie seniorom zostały stworzone przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jaworze oraz gminami: Jawor, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice i Wądroże Wielkie w ramach cyklu filmów prewencyjnych pod tytułem: „Nie daj się oszukać!”

W każdym z filmów wystąpili mieszkańcy danej gminy oraz ich włodarze, którzy w ten sposób włączyli się w działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości osób starszych w zakresie zachowań, jakie mogą je uchronić przed niebezpieczeństwem. Każdy film przedstawia konkretny sposób, w jaki oszuści działają, by wyłudzić od seniorów pieniądze. Nagranie jest także apelem i prośbą o rozwagę, by zastanowić się komu przekazujemy swoje oszczędności, kim jest osoba po drugiej stronie telefonu, czy stojąca za drzwiami, której przecież nie widzimy i nie znamy. To również refleksja nad łatwowiernością naszych seniorów, która współcześnie może być bardzo niebezpieczna.

Każda osoba w wieku senioralnym, jak również wszyscy ci, którzy mają taką osobę wśród swoich bliskich, powinni obejrzeć prezentowane materiały, aby mieć świadomość zagrożeń, jakie czyhają na seniorów i móc się przed nimi bronić.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło materiałów filmowych: KPP w Jaworze

asp. szt. Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942

Film Film Oszustwo "na policjanta" Opis filmu: Film oszustwo na policjanta; Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film Oszustwo "na policjanta" (format mp4 - rozmiar 47.26 MB)

Film Film Oszustwo "na wypadek" Opis filmu: Film oszustwo "na wypadek" Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film Oszustwo "na wypadek" (format mp4 - rozmiar 45.02 MB)